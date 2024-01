Scontro tra auto: cinque feriti in due diversi incidenti

Cinque feriti trasportati in ospedale: è il bilancio di due incidenti registrati sulle strade in provincia di Brindisi. In mattina si è verificato un incidente sull'ex ss 16 Carovigno-San Vito dei Normanni. Tre feriti e tre le auto coinvolte, tra cui una Jeep Renegade, che per evitare lo scontro con gli altri due mezzi è finita in un terreno circostante.

La dinamica

Due dei feriti, un uomo ed una donna, sono stati trasportati all'ospedale Perrino di Brindisi, ma le loro condizioni non sono gravi. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia locale di Carovigno, guidati dal comandante Gabriele Grassi. Le forze dell'ordine hanno acquisito i primi rilievi per ricostruire l'accaduto ed accertare le eventuali responsabilità.

Agenti della polizia locale che insieme ai carabinieri hanno effettuato anche servizio di viabilità.

Il secondo impatto

In serata, poco dopo le ore 19, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana è intervenuta in viale Francia per incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture. Messi in salvo i due occupanti delle due autovetture, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto bonificando l'impianto elettrico onde evitare possibili esplosioni.