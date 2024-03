Oltre trenta chilometri di costa già puliti nella terza settimana di marzo. Altri 15 che saranno rimessi a nuovo a partire dal primo aprile. Da Carovigno a Fasano, passando per Ostuni: amministrazioni a lavoro con l’obiettivo di presentare per il prossimo ponte festivo di Pasqua spiagge e calette già fruibili per passeggiate o semplici momenti di svago. La Pasqua “bassa” e l’attesa per i flussi turistici che si attendono tra l’Alto Salento e la Valle D’Itria hanno così influito sulle scelte delle amministrazioni. Da Specchiolla al Pilone: i comuni di Carovigno e Ostuni hanno quasi completato le “grandi pulizie” dopo le mareggiate invernali. A Fasano si partirà dal primo aprile come accade ogni anno.

L'operazione

E così nel nord Brindisino è quasi tutto pronto per accogliere i primi turisti, soprattutto stranieri che apprezzano le temperature miti e le giornate al mare già in questo periodo dell’anno. «Abbiamo inteso anticipare la pulizia delle spiagge rispetto a quello previsto nel capitolato d’appalto. Abbiamo già completato il primo giro da Torre Pozzelle fino a Lido Macchia Mediterranea - spiega il vicesindaco con delega all’ambiente del Comune di Ostuni Giuseppe Tanzarella – e fino a domenica prossima ne faremo anche un secondo passaggio. Questo per far in modo di ospitare al meglio la grande mole di turisti che visiteranno Ostuni e le sue bellezze paesaggistiche e naturali nel ponte pasquale». Nella Città Bianca in queste ore è prevista anche la rimozione della posidonia dall’area portuale di Villanova. «Anche questo nell’ottica di rendere quella località pronta per la Pasqua. Ringrazio – conclude Tanzarella – il personale che si sta dando da fare a tutti i livelli nell’ambito del servizio d’igiene urbana: dalle spiagge al taglio erba a tanti altri servizi, come nell’occasione anche dell’evento Passione con una serie di attività dedicate, dimostrando grande attenzione nei riguardi della collettività ostunese». A Carovigno i lavori sul litorale hanno interessato preliminarmente le spiagge libere che si trovano a Carisciola, Santa Sabina, Pantanaggianni e Specchiolla.

La prossima stagione

«Si continuerà fino ad arrivare a pulire i 13 chilometri di costa in modo che a partire dalla prossima stagione estiva – spiega l’assessore all’ambiente Annamaria Saponaro - si abbia una marina pronta ad accogliere i visitatori che sceglieranno Carovigno come meta turistica. Nei primissimi incontri fatti con albergatori, associazione e cittadini da più parti ci chiedevano maggiore attenzione alla cura e al decoro dei luoghi in quanto l'attrattiva turistica di una località parte proprio da questi elementi che inducono i visitatori a tornare e in alcuni casi a diventare cittadini di Carovigno». Attività riconducibili anche ad una strategia legata alla destagionalizzazione. «Obiettivo dell'amministrazione Massimo Lanzillotti è “Carovigno tutto l'anno” e in quest'ottica si vanno a inserire azioni volte a rendere Carovigno città turistica 365/365 giorni l'anno. Quindi visto l'approssimarsi delle festività pasquali, che quest'anno ricadono nell’ultima settimana di marzo, abbiamo avviato i lavori delle pulizie delle spiagge. Vogliamo – conclude Annamaria Saponaro - che i cittadini e i visitatori che si apprestano a visitare i luoghi della Pasqua carovignese e della Nzegna possano godere appieno della bellezza mozzafiato delle nostre spiagge e del nostro mare». «Inizieremo il primo aprile, come ogni anno, per poi aumentare il numero di raccolte settimanali durante l’alta stagione. Il primo aprile – spiega il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria – si inizieranno a collocare i cestini sulle spiagge per prepararci all’arrivo della stagione estiva».