Brindisi si prepara ad accogliere il primo arrivo della stagione crocieristica, anche se la macchina organizzativa andrà a pieno regime, probabilmente, solo nelle prossime settimane. Oggi, infatti, ci sarà l’inaugurazione del calendario, quando arriverà nel porto la Msc Sinfonia, la nave che potrà contare il maggior numero di toccate (33 in totale). La nave, secondo il programma arriverà in porto alle 16 da Venezia, per poi ripartire alla volta di Mykonos, in Grecia, alle 22.

L'accoglienza

E proprio per questo, come ogni anno, ci saranno iniziative da mettere in campo per poter accogliere nel migliore dei modi le persone a bordo dell’imbarcazione targata Msc, che lo scorso anno è tornata ad approdare nel porto interno, all’altezza della banchina della stazione marittima, salvo che in casi particolari in cui le condizioni meteo non lo hanno consentito. Per questa toccata inaugurale, da un lato dovrebbero essere aperti i principali monumenti dei cittadini, anche grazie al proseguimento della collaborazione con altri enti come la Soprintendenza e l’Arcidiocesi: saranno visitabili mete come San Giovanni al Sepolcro, Monumento al marinaio, le chiese e gli scavi archeologici di san Pietro degli Schiavoni.

Attesa per il mercatino

Dall’altro lato, però, almeno per un primo momento non ci sarà ancora il mercatino degli artigiani, un allestimento con diversi stand situato, a seconda delle occasioni, sul lungomare o su piazza Vittoria. L’assessore alle Attività produttive, Luciano Loiacono, ha spiegato che serviranno dei tempi tecnici dopo aver individuato gli organizzatori. «Ma da lunedì prossimo – ha specificato – ci sarà sicuramente. Con le associazioni di categoria cercheremo anche di coinvolgere i commercianti a tenere i negozi aperti in occasione dell’arrivo dei crocieristi». In settimana, comunque, dovrebbe essere approvato il protocollo d’intesa con l’Autorità portuale in cui saranno definite nel dettaglio le iniziative di palazzo di città.

Le visite guidate

Nel portale di Msc, comunque, sono indicate diverse possibili escursioni da fare una volta arrivati in città: oltre a quelle verso l’esterno (Alberobello e Lecce) ci sono anche quelle a carattere maggiormente locale, ovvero verso Torre Guaceto, riservata ad un numero massimo di 15 persone e che porterà all’interno dell’Area marina protetta, dove sarà possibile fare trekking all’interno di percorsi naturalistici. Altra escursione disponibile quella sull’eredità culturale di Brindisi, attraverso un giro panoramico in pullman che parte da Santa Maria del Casale e che poi si dirige verso il centro, che i turisti visiteranno poi a piedi partendo dalle colonne romane, passando per i vari monumenti della città.

Una stagione da record

Come detto, quello di oggi sarà il primo arrivo di una stagione che fa tornare a registrare numeri importanti dopo il calo dello scorso anno, con 62 approdi ed un aumento che l’Autorità di sistema portuale ha quantificato nel 30 percento circa, uno dei dati più alti in Italia, con arrivi che vanno dal segmento più classico a quello “luxury”. Dopo la Msc Sinfonia, che arriverà ogni lunedì sino al 4 novembre, la più presente nel calendario brindisino sarà la Celebrity Constellation della Celebrity Cruise, che sarà in porto per dodici volte, mentre saranno cinque le toccate previste per la Seabourne Encore, della Seabourne Cruise Line e tre quelle della Explora, nave targata Explora Journey. La stagione sarà poi chiusa con l’arrivo, il 9 dicembre, della Viking Vela della Viking, imbarcazione di nuova generazione che è stata costruita da Fincantieri ed inaugurata a fine del 2023. Durante la stagione ci saranno anche diversi “arrivi doppi”, in cui la macchina dell’accoglienza sarà chiamata quindi ad uno sforzo ancora più importante: le giornate sono quelle del 29 aprile, 1 luglio e 23 settembre, quando saranno contemporaneamente in porto sia la Msc Sinfonia che la Celebrity Constellation, mentre il 3 ottobre sarà la volta di Celebrity Contestellation ed Island Sky, imbarcazione della compagnia Noble Caledonia. Quest’ultima tornerà a Brindisi 4 giorni dopo, il 7 ottobre, quando invece si incrocerà con la Msc Sinfonia.