Crociera, nuova nave extra lusso in porto tra jazz e assistenti personali. Due sbarchi in un giorno: oltre a Evrima anche Sinfonia della Msc

Dopo la Emerald Azzurra, a Brindisi arriva un'altra della navi da crociera del segmento "extra luxury" sul quale l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale sta puntando con forza nello scalo messapico. A segnalare la presenza di questa e, contemporaneamente, di una seconda nave da crociera è la stessa Authority su suo profilo Facebook: "Oggi (ieri per chi legge, ndr), duplice attracco di navi da crociera. La prima di giornata, con orario di permanenza 7-19, è la nuova nave della compagnia The Ritz-Carlton Yacht Collection, "Evrima" varata nel 2022, che ha ormeggiato presso la banchina Costa Morena Est. A bordo, 251 passeggeri e 244 unità di equipaggio, proveniente da Dubrovnik e diretta a Corfù. Presso banchina Carbonifera nel porto interno, in orario 15-23, invece, attracca la nave "Sinfonia" della compagnia Msc Cruises, proveniente da Venezia e diretta a Corfù. Per entrambi i gioielli del mare, l'agenzia raccomandata aria su Brindisi è Gorgoni srl".



La Evrima appartenente al ramo d'azienda crocieristico della Ritz-Carlton, compagnia celebre in tutto il mondo per i suoi alberghi di lusso.

La nave è in grado di accogliere poco meno di 300 passeggeri, con una proporzione di circa un membro dello staff per ogni ospite a bordo. La peculiarità della Evrima risiede nei suoi alloggi: lo yacht è infatti dotato di sole suite di lusso di diversa metratura. Le suite sono munite di Wi-Fi, servizio in camera 24 ore su 24, macchina del caffè e perfino un assistente personale che assiste i passeggeri nelle prenotazioni dei ristoranti (a bordo ce ne sono cinque in tutto, naturalmente di altissimo livello), delle escursioni a terra e tanto altro.



Contrariamente alle altre compagnie di crociera, l'intrattenimento a bordo di Evrima prevede la possibilità di scegliere tra musica dal vivo (in particolare jazz), giochi e conferenze su diversi argomenti che si svolgono in tre sale principali. A bordo, oltre ad una biblioteca con un'ampia collezione di libri, è presente un locale che ricalca lo stile dei classici club per gentiluomini, con una ricca collezione di sigari. Perfino la permanenza a bordo di eventuali bambini è pensata per essere di alto livello. Sulla Evrima, infatti, è disponibile per loro il programma educativo Ritz-Kids, che incoraggia i piccoli a imparare più cose sul mondo che li circonda tramite giochi e attività.

Il 31 ottobre, invece, tornerà in porto un altro gioiellino del segmento "luxury" che ha fatto già scalo a Brindisi a giugno: la Emerald Azzurra, che ha effettuato la sua prima crociera a marzo dello scorso anno con un itinerario di otto giorni nel Mar Rosso e che, subito dopo, si è diretta verso il mar Mediterraneo. Un gioiello da 50 cabine, per cento ospiti al massimo. A bordo, durante lo scalo di poco più di due mesi fa, 70 facoltosi crocieristi, assistiti da altrettanti membri dell'equipaggio. I passeggeri, in quell'occasione, hanno richiesto al loro arrivo di poter effettuare un tour a bordo di splendide e veloci auto d'epoca, che li attendevano sulle banchine del porto interno. Così, una volta sbarcati, sono saliti a bordo dei loro gioiellini e sono partiti alla scoperta del territorio. Il loro viaggio a boro dei bolidi d'epoca si è concluso poi a Monopoli, dove la nave da crociera - che a Brindisi è arrivata da Cefalonia - si è spostata intorno a mezzogiorno.

Emerald Azzurra è il primo dei due yacht da oltre cento metri ordinati dalla compagnia di crociere di lusso Emerald Cruises, insieme ad Emerald Sakara. Una imbarcazione nella quale ogni cabina è dotata di terrazze e balconate per godere la visuale sui porti, ma anche di ristoranti di alto livello, centri benessere, parrucchieri, bar, palestra, centro medico e tanto altro.

Tra le navi dello stesso segmento presenti nel calendario crocieristico di Brindisi ci sono anche la Monet della Noble Caledonia e la Ocean Odyssey della compagnia Vantage Cruise Line.

