Eccellenze gastronomiche: la percoca da il benvenuto ai turisti. L'iniziativa nell'infopoint del porto

Valorizzare un’eccellenza della gastronomia in un periodo di punta del flusso turistico. L’efficacia dell’iniziativa promossa dalla Pro Loco Canosa, presieduta da Elia Marro, è evidente: l’associazione, in collaborazione con le aziende “Ortofrutta Candela” e “Agriloconia”, ha organizzato un’esposizione-degustazione delle prelibate percoche di Loconia che ha suscitato la curiosità di centinaia di passeggeri all’infopoint del terminal crociere del porto di Bari. Le hostess, per l’occasione, hanno indossato costumi tipici della tradizione canosina.

L'obiettivo



«Un modello da seguire sotto più punti di vista. L’obiettivo è far entrare la nostra città nell’ampio circuito dei croceristi» hanno commentato gli assessori Saccinto e Cristiani. La percoca è una particolare varietà di pesca con il nocciolo saldamente aderente alla polpa, a sua volta molto compatta. Nel 2019 ha ottenuto il riconoscimento di “prodotto agroalimentare tradizionale”. Lunedì prossimo il bis dell’iniziativa, stavolta al porto di Brindisi.

V.Tro.