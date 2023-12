Saranno quasi venti gli scali in più, rispetto all’anno che si sta per chiudere, quelli della stagione crocieristica 2024. Il calendario, almeno nella sua versione provvisoria, ha fatto la sua apparizione ufficiale, nelle scorse ore, sul sito dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico meridionale. E prevede, complessivamente, 62 scali da parte di diverse navi da crociera, vale a dire 18 in più (senza contare l’arrivo straordinario della Costa Deliziosa il 15 ottobre) rispetto a quelle del 2023, con un aumento percentuale del 40,91%.

Il nuovo anno



Anche l’anno prossimo, come del resto durante quello che sta per chiudersi, a fare la parte del leone è sempre la Msc che anche nel 2024 conferma la presenza della nave Sinfonia. E sarà proprio quest’ultima, il 25 marzo prossimo, ad aprire la nuova stagione crocieristica che, fino al 10 di aprile, non vedrà arrivi di navi diverse. Ma la Msc Sinfonia, dal canto suo, continuerà ad arrivare ogni lunedì, dunque l’1 e l’8 aprile, e continuerà così per tutto l’anno, sempre proveniente da Venezia e diretta a Mykonos e sempre restando in città dalle 16 alle 22.



Il 10, invece, sarà la volta della Hebridean Sky, per la prima volta a Brindisi. Si tratta di una piccola nave (90 metri di lunghezza per un massimo di 120 passeggeri) classificata per il ghiaccio e che, infatti, nella sua storia è stata utilizzata come nave da crociera per spedizioni in Antartide e nell’Artico. La Hebridean Sky appartiene alla compagnia Noble Caledonia, che già negli anni scorsi ha portato le sue navi a Brindisi (l’ultima è stata la Monet nel 2023) e che anche nel 2024 farà tappa nello scalo messapico. Per una volta, per l’appunto, con la Hebridian Sky e per due volte con la Island Sky (il 3 ed il 7 ottobre del prossimo anno), una delle due ammiraglie della compagnia nonché “sorella” della Hebridian. Entrambe, infatti, sono state costruite nel medesimo cantiere navale in Italia (Nuovi Cantieri Apuania) e condividono le stesse caratteristiche tecniche.

Cinque scali



A cominciare dal 25 aprile e poi il 25 luglio, il 24 agosto, il 7 settembre ed il 10 ottobre, la Seabourn Encore, della Seabourn Cruise Lines, un’altra nave da crociera costruita in Italia, precisamente da Fincantieri. Una imbarcazione di grandi dimensioni - è lunga 210 metri - e con una capacità di 604 passeggeri. In tutte e cinque le occasioni, resterà in porto per dieci ore, dalle 8 del mattino fino alle 18.

Arriverà, invece, per la prima volta a Brindisi il 29 aprile la seconda compagnia, dopo Msc, per numero di scali previsti nel 2024, ovvero la Celebrity Cruises, che ha confermato le 12 fermate del 2023. Dopo quello di aprile, ci saranno gli scali del 19 maggio, 9 giugno, 1 e 21 luglio, 11 e 22 agosto, 1 e 23 settembre e infine 3, 13 e 24 ottobre. In tutte le occasioni, la nave resterà in porto dalle 10 alle 19.

Un solo scalo, invece, per la Emerald Sakara, della Emerald Cruises, il 9 maggio prossimo. La rappresentante di una categoria, quella “extra lusso”, sulla quale l’Autorità di sistema ha molto puntato e che, tuttavia, almeno per quanto riguarda questa compagnia in particolare, perde diversi scali, considerato che nel 2023 ce ne sono stati sei in tutto, con la Emerald Sakara, gemella della Azzurra, che propone vacanze da 24mila euro a settimana su quello che è di fatto un mega yacht da crociera.



Le conferme

Per quanto riguarda il segmento “extra lusso”, anche l’unico scalo della Evrima della Ritz Carlton, società celeberrima per i suoi hotel di lusso. Un altro mega yacht da crociera che prevede un massimo di 300 passeggeri ed un rapporto passeggeri/membri dell’equipaggio di uno a uno. A Brindisi farà scalo il 12 giugno. Due tappe, il 13 giugno ed il 28 settembre per la Marella Explore, della compagnia tedesca Tui Cruises. Tre scali, il 16 luglio, il 13 agosto ed il 10 settembre, per la Explora di Explora Journeys.

Le ultime due novità arriveranno, infine, verso la conclusione della stagione. Il 31 ottobre sarà la volta della Crown Iris, della compagnia Universe Cruises. Un tempo nota come Thomson Majesty, della Thomson Cruises, nel 2012 rinunciò alle 12 tappe previste a Brindisi a causa del panico da terrorismo seguito all’attentato alla scuola Morvillo Falcone. Il 9 dicembre arriverà in città, a chiudere una stagione particolarmente lunga, la Viking Vela, la prima di una nuova serie di navi da crociera che Fincantieri sta costruendo per la società Viking e che è stata varata proprio alla fine dello scorso mese di novembre.