Turismo e crociere, volano i porti italiani: la classifica degli scali con più passeggeri

Non si arresta la crescita del turismo crocieristico in Italia. Secondo la nuova edizione dell'Italian Cruise Watch presentato oggi a Taranto da Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, e distribuito ai partecipanti in anteprima in apertura dell'undicesima edizione dell'Italian Cruise Day, nel 2024 i porti crocieristici italiani registreranno un nuovo record per quanto riguarda il numero di passeggeri movimentati (la somma di imbarchi, sbarchi e transiti) grazie a oltre 5.000 toccate nave, il miglior dato questo negli ultimi 10 anni.