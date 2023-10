In porto la nave da crociera Costa Deliziosa: a bordo 2.500 turisti

Scalo straordinario questa mattina a Brindisi per la Costa Deliziosa che è arrivata attorno alle 8.30 e ripartirà alle 17. A bordo ci sono 2.500 turisti, pronti per esplorare la città.

Costa Deliziosa ha attraccato a Costa Morena Nord.

Nonostante il brevissimo preavviso, l'autorità portuale ha organizzato tutti i servizi di security e di accoglienza dei crocieristi in tempirecord per garantire al territorio un’altra grande giornata di promozione e valorizzazione, in questa stagione crocieristica che si sta rivelando straordinaria.