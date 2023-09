Dopo giugno e luglio, il porto mantiene anche ad agosto numeri positivi e inverte la rotta dopo i primi cinque mesi negativi dell’anno. Agosto si è chiuso come dato generale, rispetto allo stesso mese del 2022, con +6,9%. A luglio c’è stato +12,4% per cento sull’anno scorso e a giugno addirittura +50,2. Dato quest’ultimo che ha circoscritto le perdite del primo semestre.

Le crociere

Nel quadro generale spicca il transito di 29.669 passeggeri ad agosto, il 30 per cento in più su un anno fa, poiché siamo passati da 22.766 a 29.669. Un incremento in termini assoluti di 6.903. Degli oltre 29mila, 15.931 hanno effettuato a Taranto imbarco e sbarco contro i 2.307 di un anno fa (13.624 in più, incremento del 591%), segno che la scelta di Costa Crociere di attribuire a Taranto il ruolo di home port sta dando risultati.

Ancora meglio era andato luglio con 33.811 passeggeri contro i 18.349 del 2022, 15.462 in più, l’84 per cento. I 33.811 di luglio e i 29.669 passeggeri di agosto vanno sommati ai 32.319 del primo semestre dell’anno, il che vuol dire che nei primi otto mesi del 2023 il porto ha totalizzato 95.799 passeggeri. Sono ancora da registrare i numeri di settembre e poi quelli dell’ultimo trimestre dell’anno, anche se il 7 ottobre finiscono per la stagione 2023 gli approdi di Costa Crociere con la Costa Pacifica, che dai primi di giugno ad oggi, con scalo ogni sabato, è la compagnia che in assoluto ha movimentato più passeggeri.



Tuttavia, i dati attuali sembrano confermare il passo positivo intrapreso da Taranto nel settore delle crociere, dove la città è entrata da poco tempo. Va detto che lo scorso anno, quando c’era Msc, il porto ebbe 108.810 passeggeri contro gli 80.309 del 2021. E a proposito di stagione che va verso la conclusione, sabato 30 settembre, alle 19, l’Autorità portuale del Mar Ionio terrà la Farewell Ceremony 2023 “al fine di festeggiare gli importanti risultati ottenuti nell’anno in corso nel settore crocieristico e in segno di saluto e arrivederci alle compagnie crocieristiche al 2024”. L’Authority annuncia che per l’occasione sulla banchina del molo San Cataldo - dove la Costa Pacifica ha attraccato e dove il prossimo arriverà la Fascinosa - vi sarà “uno show suggestivo e dal grande impatto emotivo, una danza luminosa unita ad affascinanti sonorità rock”.



Si tratterà di un saluto ai passeggeri a bordo di Costa Pacifica e di un ringraziamento agli ospiti in banchina: rappresentanti delle istituzioni e del cluster portuale e operatori marittimi. Stesso evento ci fu anche l’anno scorso per salutare sia Msc che le altre compagnie. Stavolta viene anticipato di un sabato rispetto alla conclusione della stagione di Costa Crociere a Taranto perché con lo scalo del 7 ottobre ci sarà meno tempo a disposizione.

Le merci

Tornando ai dati generali del porto ad agosto, movimentate 1,322 milioni di tonnellate di merci contro 1,237 milioni del 2022. Sono 85.440 tonnellate che costituiscono appunto il 6,9% di incremento. Si è lavorato di più con gli sbarchi, +10,4 di aumento su un anno fa, che con gli imbarchi, +2,3. Le rinfuse (merce che pesa molto nel traffico portuale) da un anno all’altro vedono il calo delle liquide dell’8,2 per cento (interessano principalmente la raffineria), mentre le solide aumentano del 15 per cento (riguardano essenzialmente il siderurgico). In dettaglio, le rinfuse solide passano da 969.481 (2022) a 1,031 milioni di tonnellate (2023). Le liquide, invece, perdono 30mila tonnellate, da 360.122 a 330.533. Per le rinfuse, gli sbarchi, con +8,6 per cento, meglio degli sbarchi, +0,7. Impennata dei teu (l’unità di misura dei container), che dai 490 di agosto 2022 sono passati a 5.433, oltre il mille per cento in più. Dei 5.433, 261 sono stati movimentati attraverso la ferrovia, ulteriore prosecuzione del viaggio che un anno fa registrò invece zero attività.



Il traffico container si concentra tutto negli imbarchi, che sono stati 4.446, rispetto agli sbarchi, che sono stati 1.007. Questo fa presumere che, rispetto all’import, ci sia stato un maggior flusso di merci da Taranto e dall’area che gravita sul porto verso altre destinazioni. Singolare il raffronto con gli imbarchi di agosto 2022: appena 74. Praticamente nulla. Una differenza notevole di 4.372 teu in più, ma si tratta sempre di capire se è stata una fiammata, una punta episodica, o davvero l’inizio di un nuovo corso. Infine, ad agosto aumento del 20,5 per cento del traffico di navi, 30 in più, da 146 a 176.