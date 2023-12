Salento, 19 nuovi ispettori di polizia: il saluto del questore Modeo

Si investe in sicurezza, in provincia di Lecce. E viene accolta come una buona nuova l’arrivo di 19 ispettori di polizia che hanno preso servizio in Salento, nel territorio di competenza della questura di Lecce, e che saranno ora destinati a diversi incarichi anche nei commissariati.

Si tratta di un innesto importante, in una realtà complessa e articolata come quella salentina. Importante per la necessità di uomini in divisa, per attività di prevenzione ordinaria, ma anche per la gestione degli afflussi turistici invernali ed estivi.

Modeo: «Personale qualificato che viene da fuori»

Molto soddisfatto il questore, Massimo Vincenzo Modeo, che ieri ha incontrato i 19 ispettori per conoscerli e per augurare loro buon lavoro: «È un’ottima notizia - commenta - soprattutto perché si tratta di personale qualificato che proviene dall’esterno, da altre questure, e con una formazione già avanzata. Sono certo che gli ispettori forniranno un importante contributo, anche in virtù delle esperienze fatte altrove».

Di gran rilievo, per il questore Modeo, il tema della prevenzione e delle misure da assumere per evitare la commissione dei reati. Lo testimonia l’attività che viene svolta in occasione delle gare calcistiche, con l’emissione di Daspo, ma anche gli interventi che sono stati operati in occasione di alcuni fatti di cronaca avvenuti nel cuore della città, nel centro storico.

«Ora - spiega Modeo - vedremo di distribuire il personale e organizzare i servizi nel miglior modo possibile». La provincia di Lecce è vasta e composta da numerosissime municipalità. Tante e diverse sono le necessità del territorio, sia nell’entroterra che lungo la costa. Il Natale, poi, è alle porte con iniziative, mercatini e serate danzanti. L’afflusso turistico è già in crescita, l’esigenza di maggiore controllo c’è e si fa sentire.

Numerosi, poi, i fronti aperti anche dal punto di vista investigativo. Altro elemento, quello delle indagini, che necessita di personale specializzato. Rinforzi, insomma, già operativi. E tanto lavoro da programmare a tutela di sicurezza e ordine pubblico.