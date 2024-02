A Taranto e provincia il turismo cresce ma ancora non riesce a recuperare quanto perso a causa della pandemia. È quanto si evince dal report sui trend turistici pugliesi, diffuso in occasione della Bit 2024 a Milano.

Le cifre



Nel 2023, su dati che però attendono di essere validati da Istat, nel 2023 si sono registrati 308mila arrivi e un milione e 209mila presenze. In media un turista si ferma a dormire qui nella provincia jonica per una media di quattro notti. Rispetto al 2022 si registra un miglioramento, piccolo (+4%) sugli arrivi, e piccolissimo (+0,1%) sulle presenze, ma rispetto al 2019 c'è ancora un -5% per il numero di persone che arrivano sul territorio e -3% sulle notti passate qui.

Un dato che potrebbe non essere determinante nell'analisi se non fosse che le altre province pugliesi, invece, hanno registrato numeri evidentemente migliori. La provincia di Bari segna +10% di arrivi e +16% di presenze rispetto al 2019. Brindisi invece segna +16,5% e +10,5%. Lecce fa +15% e +8,5%. Solo Foggia perde qualcosa, ma con numeri assoluti che comunque sono tre volte quelli della provincia tarantina.

Basta comunque vedere i grafici con i trend per notare ad occhio nudo che la curva della crescita del turismo in Puglia ha ripreso l'andamento che aveva prima del crollo pandemico. Tranne a Taranto, però, ma i dati diffusi dal report non entrano nel dettaglio dei comuni, che permetterebbe di diagnosticare quale parte dell'offerta turistica non sta funzionando.

Secondo fonti interne alla Regione, la città di Taranto, rispetto al 2019, avrebbe comunque registrato una crescita di 3,5%. Nelle quindici migliori destinazioni pugliesi, però, non c'è nemmeno un comune tarantino.

I brand



Eppure nello stesso report regionale è stato condiviso il dato della notorietà dei "brand" culturali, ottenuto attraverso la somministrazione di interviste quantitative ad un campione di circa tremilacinquecento persone, tra italiane e straniere. Alla domanda: «Quali monumenti, città d’arte, palazzi, castelli e borghi di interesse artistico della Puglia conosci anche solo per sentito nominare?», Taranto è all'ottavo posto in classifica, tra Ostuni e Otranto, mentre Martina Franca, l'unico altro comune jonico, è al penultimo posto, dopo Castel del Monte e Monte Sant'Angelo. Nel dettaglio, il 46% degli intervistati conosce Taranto e il 34% Martina Franca.

Non male l'opinione dei turisti dopo la vacanza. Sempre nel report regionale si legge che, analizzando i contenuti social (circa 185mila post sulle piattaforme Ota, ovvero che offrono pacchetti turistici o recensioni), l'87,4% è positivo, con un miglioramento rispetto al 2022 (+0,9%) e al 2019 (+1,3%). Un "sentiment" migliore, di poco, rispetto a Bari, Bat e Foggia, che ottengono rispettivamente valori per 87,3 (sia Bari che Bat) e 86,7. Se però si vanno a vedere i dati assoluti, però, i dati di queste tre province si basano su molti più commenti: 657mila per Bari, 212,5mila per la Bat e 212,5mila per Foggia. Taranto è fanalino di coda, meno anche di Brindisi che raccoglie 194,2mila con una positività del 88,2%.

Se si scende nel dettaglio degli argomenti, invece, Taranto registra un risultato inferiore rispetto al "sentiment" medio regionale, sia per le attrazioni, che per il settore ristorazione e bar, che la ricettività. Per il primo segmento, Taranto registra 88,8% rispetto all'89,4% di media regionale; 86,7% e 86,9% per la ristorazione; 87,7% e 87,9% per la ricettività. Sfumature, considerando che tutti i dati sono positivi rispetto alle analisi degli anni precedenti (2022 e 2019).