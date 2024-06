Sta facendo discutere, in queste ore, la scelta delle immagini utilizzate dalla Marina militare per coprire e abbellire la facciata dei due capannoni ex Saca che si affacciano su via provinciale San Vito. Capannoni che si trovano a pochissimi metri dall’ingresso attraverso il quale i capi di Stato del G7 entreranno all’interno della stazione navale per poi raggiungere il Castello Svevo di Brindisi, dove si terrà la prima cena del vertice internazionale, organizzata dalla Presidenza della Repubblica proprio all’interno del maniero federiciano.

Le immagini sui capannoni: scene di guerra

Da un lato, infatti, si vede una delle navi della Marina militare, accompagnata da due elicotteri. Dall’altro, invece, otto fucilieri della forza da sbarco del reggimento “San Marco”, con le armi spianate ed un elicottero a supporto dall’altro. Un’immagine, soprattutto quest’ultima, che non è stata accolta il maniera particolarmente positiva da molti cittadini di Brindisi, che hanno inondato i social con critiche aperte a quello che sembra tutt’altro che un messaggio di pace. Una scelta giudicata da molti “infelice”, soprattutto in un momento di timore generale, soprattutto da parte dell’opinione pubblica, dovuto all’aggravarsi del conflitto tra Ucraina e Russia e della brutalità di quanto sta accadendo, ancora in queste ore, in Medio Oriente.

Le critiche dei 5 Stelle

Posizione critica ribadita dal Movimento 5 Stelle, che chiede la rimozione delle immagini. «Nella nostra città, da sempre sinonimo di pace e armonia, una recente iniziativa artistica - hanno evidenziato gli esponenti del gruppo territoriale del M5S di Brindisi - ha sollevato un'ondata di indignazione tra i cittadini. L'installazione di murales che descrivono scene di guerra è vista da molti come una scelta profondamente inappropriata e contraria ai valori che abbiamo sempre difeso con orgoglio. La nostra città ha costruito la sua identità anche su un impegno costante per la pace. Abbiamo organizzato eventi che promuovono il dialogo interculturale e sostenuto progetti educativi volti a insegnare alle nuove generazioni l'importanza della non violenza. In questo contesto, la decisione di rappresentare la guerra sui muri delle nostre strade è non solo incongruente ma offensiva. L'arte ha sicuramente il potere di provocare e stimolare la riflessione, ma esiste un limite sottile tra provocazione e insensibilità. I murales di guerra non solo evocano immagini di distruzione e sofferenza, ma rischiano anche di traumatizzare coloro che hanno vissuto conflitti reali. Per molti residenti, soprattutto per i rifugiati e i sopravvissuti alle guerre, queste immagini non sono semplicemente arte, ma un doloroso ricordo di esperienze vissute in prima persona. Promuovere immagini invia un messaggio confuso e contraddittorio. Invece di rafforzare il nostro impegno per la pace, questi murales rischiano di banalizzare la gravità della guerra, trattandola come un soggetto artistico qualsiasi piuttosto che come una tragedia umana da evitare a tutti i costi. La reazione di gran parte dei cittadini è stata unanime: questi murales devono essere rimossi. In molti hanno espresso il loro disappunto. La nostra città merita opere d'arte che riflettano i suoi valori di pace e unità, non che li contraddicano In un momento storico in cui il mondo ha bisogno di simboli di speranza e unità, la nostra città deve rimanere fedele ai suoi principi fondamentali. I murales che descrivono scene di guerra non hanno posto in un luogo votato alla pace. È tempo di rimuoverli e di ripensare a come l'arte possa essere utilizzata per costruire ponti, non per evocare ricordi dolorosi di distruzione e conflitto».

Le richieste di rimozione: Rossi e Fusco

Un invito a “rivedere” le immagini scelte arriva anche dal capogruppo di Brindisi Bene Comune e Alleanza Verdi-Sinistra Riccardo Rossi. «Mi sembra - commenta infatti l’ex sindaco - che come messaggio non vada molto bene, soprattutto visti i tempi, in un momento così delicato di guerra, ma anche perché l’immagine è rivolta verso la città e verso i capi di Stato che arriveranno per il G7. Questo non significa, sia chiaro, che ci siano problemi con la presenza del Battaglione San Marco. Il tema è il messaggio che si lancia. Sarebbe stato forse meglio un messaggio più orientato all’aiuto, che ricordasse le tante missioni di pace della Marina militare italiana, invece che uno sbarco con i fucili spianati ed in assetto di guerra. Che, tra l’altro, essendo anche rivolto verso la città sembra anche un po’ inquietante. Per questo il mio invito è a rivederlo, evidenziando una delle tante attività di aiuto che la Marina ha svolto in questi anni». Per il capogruppo dei 5 Stelle Roberto Fusco, le immagini «vanno immediatamente rimosse». La scelta, sostiene infatti, «è totalmente inappropriata in tempo di guerra, in un momento in cui c’è chi evoca l’impiego diretto delle nostre truppe. Capisco che il Battaglione San Marco faccia queste operazioni, delle quali possiamo anche essere orgogliosi. Ma non è questo il momento per presentare la città in questo modo e per accogliere il presidente Mattarella con queste immagini».

La difesa del sindaco Marchionna

È meravigliato che la scelta di una immagine possa avere generato tanta discussione il sindaco Giuseppe Marchionna, per il quale non c’è bisogno di spiegare a nessuno che le forze armate italiane sono, fin dall’ultimo dopoguerra, forze di pace e non certamente forze di invasione. «Se - commenta infatti il primo cittadino - uno non è animato da preconcetti drammatici, quell’immagine è né più né meno la rappresentazione visiva di ciò che fanno le forze armate italiane che, ovunque nel mondo, sono forze di pace. Per questo questa discussione mi pare una esagerazione da parte di chi fa finta di non sapere che le forze armate italiane partecipano solo a missioni di peacekeeping». Se, prosegue, «devi promuovere le capacità di intervento delle tue forze armate, descrivi le capacità tecniche di cui disponi. Del resto, nessuno vuole delle forze armate imbelli. Per questo io personalmente in quelle immagini non trovo nulla di male. È evidente l’orgoglio della propria efficienza. Tra l’altro, politicamente l’interpretazione non si può discutere, considerato che tutti i governi italiani, da questo andando indietro per i precedenti cinquanta o sessanta anni, hanno sempre e solo autorizzato missioni di pace. Che cosa dobbiamo fare, mettere in mano ai militari i ramoscelli di ulivo? Francamente, questa mi pare una forzatura determinata anche dal momento elettorale. Una cosa davvero fuori luogo».

Il ruolo dell'Italia nella difesa della pace

Non solo. «Io - ribadisce - tengo molto all’efficienza ed all’efficacia delle nostre forze armate, che hanno raggiunto un livello tecnologico molto alto, tanto è vero che a livello internazionale ci vengono affidati i comandi delle missioni. Mentre rispetto alla questione guerra o pace, da 60 anni a questa parte il problema non si pone perché le nostre forze armate intervengono sempre e solo per difendere la pace». Marchionna ricorda poi come in questo momento, l’Italia sia una delle poche nazioni a cercare di evitare una escalation nel conflitto tra Russia ed Ucraina. «È di stamattina - sottolinea - l’ennesima riprova, a fronte dello smottamento del fronte occidentale con Stati Uniti e Germania che autorizzano l’utilizzo delle armi in territorio russo, che il governo italiano, per bocca del ministro degli Esteri, mantiene una posizione molto più moderata. Le nostre forze armate sono forze di pace l’Italia è un Paese che promuove la pace, anche quando c’è uno smottamento verso la facile soluzione di rispondere colpo su colpo. In questa situazione noi, ancora una volta, abbiamo detto di no e che una scelta del genere sarebbe un passo in avanti pericolosissimo verso una ipotesi mai troppo scongiurata come quella di una Terza guerra mondiale».

FdI sta coi fucilieri: difendono la patria

Sostanzialmente sulla stessa lunghezza d’onda anche il vice sindaco Massimiliano Oggiano, che ricorda innanzitutto come sia la Costituzione a dire che “la difesa della patria è sacro dovere del cittadino”. «Cosa avrebbe dovuto mettere - si chiede Oggiano - la Marina militare sui capannoni di una base nave militare sede della Brigata San Marco? Bandiere arcobaleno? Militari con i fiori nei fucili? Chi deve difendere in confini nazionali, le giovani marmotte? Cosa deve essere rappresentato su una parete militare, qualche compagnia teatrale? Le bandiere arcobaleno come tutta la simbologia del pacifismo militante hanno già i loro luoghi espositivi dove appagare i propri desiderata. Quelle immagini sono un simbolo di cui andare fieri. Alle forze armate italiane viene riconosciuto dalla comunità internazionale una grande professionalità, onore e valore nelle tante missioni di peacekeeping nel mondo. Esporre quelle immagini rappresenta un motivo di orgoglio e rispetto verso chi ha deciso di difendere la nostra patria e difendere la pace nel mondo». A difendere la scelta della Marina militare è anche il commissario cittadino di Fratelli d’Italia Cesare Mevoli. «Un antico detto latino - ricorda - dice che se vuoi la pace devi preparare le guerra. Non so cosa avrebbero dovuto mettere in quelle immagini se non gli uomini del San Marco. E che dobbiamo mandarci le crocerossine a fare le operazioni di peacekeeping? Io sono completamente d’accordo con la scelta di questa immagine. Proprio in questo momento, stiamo tornando in autobus da Roma (dove si è tenuto il comizio finale in vista delle elezioni europee culminato con la presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ndr) ed ai ragazzi stavo cantando i miei inni da carrista. Del resto, cosa può rispondere il vice presidente provinciale della Federazione del Nastro Azzurro, l’associazione dei decorati di guerra, a chi chiede se sia giusto utilizzare la foto di otto fucilieri in adempimento del loro dovere, durante le operazioni che l’Italia ha fatto per portare pace, ospedali da campo, viveri, addestramento? Per me, la scelta è assolutamente azzeccata. Viva il San Marco tutta la vita».