Le prime delegazioni stanno già arrivando. Insieme alla conferma che al G7 in Puglia, dal 13 al 15 giugno, prenderà parte anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ieri, parlando con i giornalisti al ricevimento ai Giardini del Quirinale per la Festa della Repubblica. La presidente del Consiglio ha spiegato che sono «almeno una quindicina», tra Paesi e istituzioni internazionali, gli invitati outreach al summit internazionale.

Un motivo in più a giustificazione dell’imponente spiegamento di forze militari e di polizia - poco meno di 8.000 unità dislocate su tutto il territorio regionale - insieme alla schermatura dell’area intorno a Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, all’attracco nel porto di Brindisi delle navi San Giorgio e San Marco della Marina militare, al divieto di utilizzo delle aviosuperfici e al blocco dei voli commerciali per quattro ore nella serata del 13 giugno, quando al Castello Svevo, sempre a Brindisi, si terrà la cena di gala introduttiva.

L'organizzazione a supporto dei leader

I sette leader partecipanti al G7 hanno al seguito centinaia di persone, molte delle quali sono già in Puglia. I capi di Stato e di Governo soggiorneranno nelle suite messe a disposizione dall’organizzazione italiana all’interno di Borgo Egnazia (tranne il presidente americano Joe Biden che potrebbe scegliere Masseria San Domenico, altro gioiello del gruppo Melpignano), mentre i vari delegati hanno scelto fra le strutture di lusso a pochi chilometri di distanza. La delegazione francese è di stanza a Canne Bianche Hotel, a Torre Canne mentre gli americani hanno preferito Masseria Santa Lucia a Ostuni. Sempre nel fasanese ci saranno inglesi, giapponesi e canadesi. Ma quando arriveranno i sette capi di Stato e di Governo? È chiaro che il day time è fissato per il pomeriggio del 13 giugno. Ci saranno in serie gli arrivi, tra Bari e Brindisi, dei vari aerei presidenziali dopo di che è previsto un primo trasferimento in elicottero a Borgo Egnazia e successivamente, sempre in elicottero, al Castello Svevo di Brindisi per la cena inaugurale offerta dalla Presidenza della Repubblica alla presenza di Sergio Mattarella. Il presidente arriverà a Brindisi nel primo pomeriggio, parteciperà alla cena e ripartirà subito dopo per Roma.

Il 14 giugno cominceranno i lavori veri e propri con i sette che si ritroveranno in mattinata nella grande sala realizzata appositamente all’interno di Borgo Egnazia. Il 14 pomeriggio spazio agli incontri collaterali, con l’atteso arrivo di Papa Francesco che parteciperà all’incontro sull’intelligenza artificiale. Prevista la presenza anche di capi di Stato africani. Il Santo Padre arriverà in aereo da Roma atterrando a Bari e da lì trasferimento in elicottero a Borgo Egnazia. Del resto l’organizzazione ha previsto l’allestimento di ben sette eliporti tra via Accademia Navale a Savelletri e la strada provinciale che porta al parco archeologico di Egnazia.

Massimo riserbo, invece, per gli arrivi di tre altri grandi ospiti dell’evento: il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres e soprattutto quello del presidente ucraino Zelensky. Per ragioni di sicurezza Papa Francesco e Zelensky non saranno presenti contemporaneamente a Borgo Egnazia. L’unico che potrebbe arrivare via mare, con il suo mega yacht “Amman” è il presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Al di là degli arrivi la zona rossa che sarà tracciata attorno a Borgo Egnazia dovrebbe entrare in vigore almeno 48 ore prima dell’inizio del vertice. La maggior parte delle 8.000 unità militari e di polizia, circa 2500 uomini, saranno di stanza sulla Costa Magica che attraccherà nel porto di Brindisi mentre gli altri occuperanno strutture alberghiere di Fasano, Ostuni, Monopoli e Carovigno. Ci sarà una sola regia per la sicurezza e sarà a carico della Prefettura di Brindisi.

I vari capi di governo e di Stato saranno comunque seguiti dalla propria intelligence che collaborerà con le autorità italiane. Ci saranno misure straordinarie anche per garantire la sicurezza dei cittadini dei Comuni coinvolti dal vertice. Nonostante i ferrei controlli alle frontiere - Schengen sarà sospeso - si temono infiltrazioni all’interno delle manifestazioni di protesta autorizzate.

Infine una nota di colore. Ai partecipanti al vertice e agli ospiti saranno offerti i prodotti tipici pugliesi. I vari menù, infatti, conterranno quanto di meglio offre il nostro territorio e la premier Meloni ha promesso che farà assaggiare addirittura il classico panzerotto, che lei stessa adora. Lo stesso sarà fatto anche per i tantissimi giornalisti stranieri che affolleranno il media center all’interno della Fiera del Levante. A proposito di questi ultimi non sarà loro permesso l’accesso al resort e dovranno seguire le fasi del grande evento attraverso le immagini che saranno fornite dalle tv autorizzate. Una beffa soprattutto per chi, appena saputa la location, aveva prenotato in territorio di Fasano.