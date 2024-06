“Rompiamo le barriere”: un’impresa sportiva e una protesta lunga 252 chilometri da Mesagne a San Giovanni Rotondo. A compierla ieri è stato Angelo Rammazzo, atleta diversamente abile, che con la sua HandBike è partito da Mesagne, la sua città, e ha raggiunto il comune foggiano noto per il pellegrinaggio a Padre Pio. Non solo un traguardo sportivo ma anche una sfida per l’atleta che è anche istruttore di nuoto e un tentativo di porre l’attenzione sull’eliminazione delle barriere architettoniche. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione sportiva Urban Runner di Francavilla Fontana che si occupano di atletica leggera, e da sempre associa gli ideali sportivi all’impegno nel sociale, tanto sostenere l’impresa di uno degli atleti, Angelo, che ha deciso di cimentarsi in un’azione sportiva senza precedenti per il territorio.

L'impresa

L’atleta è stato scortato dai ciclisti Vincenzo Cervellera e Nico Bacca insieme ad altri soci al seguito che hanno seguito l’impresa e garantito l’assistenza logistica a bordo di un minivan: il presidente di Urban Runner Ivan Solazzo, Domenica Mita, Cosimo Balestra, Andrea Fabba. Nel tragitto, Angelo Ramazzo ha incontrato Luca Mazzone, anche lui in HandBike ed insieme hanno percorso il tratto da Giovinazzo a Bisceglie. Luca sarà il portabandiere alle prossime Olimpiadi. L’HandBike è un velocipede su tre ruote mosso a braccia dall’atleta (anziché a gambe) che in posizione distesa aziona delle manovelle al posto delle pedivelle. Il messaggio è chiaro, la questione tanto a cuore ad Angelo è di voler sensibilizzare l’opinione pubblica e dimostrare una volta in più, che le vere barriere tra normalità e diversità, sono quelle urbane, come ad esempio quelle all’accessibilità agli edifici pubblici, per interfacciarsi con le strutture sanitarie o ricreative. Eppure anche chi ha abilità diverse riesce a compiere imprese straordinarie quando non ci sono limiti architettonici.

In prossimità dell’arrivo, una delegazione sportiva locale ha atteso gli Urban Runner per accompagnarli, in un festoso corteo, negli ultimi chilometri fino al Santuario di San Pio, dove Angelo ha consegnato simbolicamente una pergamena con la richiesta di intercessione al Santo affinché ovunque sia adottato il Peba, il piano eliminazione barriere architettoniche, come prevede una legge del 1986. Inoltre, lungo il tragitto che ha attraversato la Puglia per quasi tutta la sua estensione in circa 14 ore, Angelo e gli altri hanno raccolto in una sorta di diario di bordo, le “difficoltà architettoniche” in cui si sono imbattuti.

