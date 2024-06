Spara dalla finestra e scappa, è caccia al pistolero

Terrore a in via Marco Pacuvio a Fasano, dove un uomo si è barricato in casa e dalla finestra della sua abitazione ha esploso diversi colpi di pistola. In una manciata di minuti al 112, il numero unico delle emergenze, sono arrivate una serie di telefonate. Chi ha chiamato chiedeva l’intervento urgente dei carabinieri.

La ricostruzione dell'accaduto

Stando a quello che è stato possibile sapere all’arrivo delle pattuglie dei carabinieri il pistolero della notte si era volatilizzato.

I militari dell’Arma non hanno trovato traccia neanche della pistola. Ma la conferma che poco prima qualcuno aveva sparato gli investigatori l’hanno avuta dal rinvenimento di una serie di bossoli.

Non ci sono notizie ufficiali ma pare che gli stessi carabinieri abbiano ricostruito che dopo aver sparato l’uomo si sarebbe allontanato dalla zona 167 in tutta fretta. Le ricerche sono state immediatamente attivate ma l’ignoto pistolero non è stato trovato. Pare sia un pregiudicato e potrebbe aver agito sotto l’effetto dell’alcol: questa l’ipotesi su cui gli investigatori stanno lavorando.