In classe anche d’estate. Un po’ a ripetere le materie più ostiche ma anche per imparare a giocare a scacchi o a recitare. Oppure - perché no - laboratori per apprendere l’arte oratoria e vincere i timori di parlare in pubblico. Le scuole salentine aderiscono al “Piano estate” promosso dal Ministero dell’Istruzione e finanziato con 400 milioni.

Il progetto

Corsi formativi, di potenziamento, di recupero di 30 o 60 ore e percorsi di lingua straniera di 100 ore, con un minimo di 15 studenti. Gli istituti scolastici - dalle Elementari alle Superiori - sono pronti a far partire una serie di attività (alcune già da luglio) di inclusione, socialità e ricreative. Tanti i dirigenti scolastici che hanno partecipato all’avviso pubblico che si chiudeva venerdì scorso. Studentesse e studenti potranno dunque beneficiare gratuitamente di una variegata offerta scolastica disponibile nei periodi di sospensione della didattica curricolare da questa estate e fino al termine del prossimo anno scolastico, attraverso figure professionali interne o esterne (un esperto e un tutor). Le scuole possono arricchire l’offerta del Piano tramite alleanze con enti locali, Università, associazioni sportive, centri di volontariato e del terzo settore.

«Noi prevediamo di cominciare, non appena avremo l’approvazione e i fondi, già nel mese di luglio con un corso di bagnino e con altri corsi in materia di competenze digitali - spiega Chiara Vantaggiato, dirigente dell’Istituto superiore “Salvemini” di Alessano -. E poi ancora progetti per il padel a scuola, corsi per le competenze di base per i ragazzi che hanno dei debiti formativi e altre iniziative in ambito sportivo. In autunno, i corsi continueranno anche nella nostra aula immersiva con laboratori a realtà aumentata».

All’Istituto comprensivo di via Manzoni di Maglie si offriranno da settembre attività che sviluppano la socialità tra i ragazzi. «Organizzeremo nove moduli da 30 ore dedicati sia alla scuola primaria che alla secondaria di primo grado - fa sapere la dirigente scolastica Anna Rita Cardigliano. Dalla musica al canto, allo sport, allo sviluppo del problem solving e del pensiero critico: i corsi andranno avanti tutto l’anno fino all’estate 2025. Abbiamo deciso di attivarli a settembre, periodo ideale per le famiglie e i ragazzi».

A Tricase, collegio dei docenti e consiglio d’istituto del “G.Pascoli” puntano «su attività che possono costituire momenti di aggregazione e favorire lo star bene a scuola, attraverso lo sport, la musica, il teatro, senza però rinunciare ad attività che rafforzano le competenze di base - spiega Anna Maria Turco, dirigente scolastica -. Abbiamo proposto sia nella scuola primaria che nella secondaria di primo grado dei moduli di dibattito per abituare bambini e ragazzi a parlare in pubblico e a sviluppare le competenze della lingua italiana, così come puntiamo sul “problem solving”, con un laboratorio di scacchi che stimola il pensiero critico e procedurale».

Sono invece 15 i moduli proposti dall’Istituto superiore “F. Bottazzi” di Casarano con percorsi che potenziano la competenza imprenditoriale, personale, sociale e capacità di imparare a imparare, consapevolezza e espressione culturale, lingua madre, matematica, scienze e tecnologie, educazione motoria e altre: «Aspettiamo soltanto l’autorizzazione del Ministero per poter dare il via ai corsi, se arriverà entro l’estate qualche percorso lo potremmo attivare, bisogna soltanto capire dal Ministero quale sarà la tempistica», dice Salvatore Negro dirigente scolastico del Bottazzi. Ampia offerta anche nelle scuole di Lecce: «Abbiamo inserito molte attività sportive per dare l’opportunità agli studenti di socializzare e a chi non ha i mezzi di poter fare sport in strutture qualificate quali tennis, padel, nuoto, poi attività creative, teatro, conoscenza del territorio come la preparazione per Cortili aperti, potenziamenti in matematica, in scienze con metodologie laboratoriali e tanto altro», conclude la dirigente scolastica Antonella Manca del Liceo scientifico Banzi di Lecce.

Le scuole, quindi, sono pronte. La parola ora passa alle famiglie che - probabilmente - saranno contente di trovare un’occupazione per i propri figli (risparmiando un po’ anche sui costosissimi campi estivi). E agli studenti che, magari, saranno meno felici di ritornare a quei banchi solo dopo poche settimane.