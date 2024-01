Unisalento, «Stop allo sfruttamento degli studenti»: all'inaugurazione dell'anno accademico l'appello dei ragazzi

"Ripensiamo il mondo della formazione: abbiamo diritto a vivere in un'università che garantisca un percorso più sereno, in cui gli stage non siano mere esperienze di sfruttamento". È la voce degli studenti di Unisalento a lanciare il proprio appello.

Diletta De Pascalis, presidente del Consiglio degli studenti dell'ateneo leccese, reclama a gran voce il diritto della propria generazione a vivere in un contesto senza ansia, stress, angoscia. E lo fa in occasione dell' inaugurazione dell'anno accademico, il 69mo dell'università salentina.