Unisalento, «Stop allo sfruttamento degli studenti»: all'inaugurazione dell'anno accademico l'appello dei ragazzi

"Ripensiamo il mondo della formazione: abbiamo diritto a vivere in un'università che garantisca un percorso più sereno, in cui gli stage non siano mere esperienze di sfruttamento". È la voce degli studenti di Unisalento a lanciare il proprio appello.

Diletta De Pascalis, presidente del Consiglio degli studenti dell'ateneo leccese, reclama a gran voce il diritto della propria generazione a vivere in un contesto senza ansia, stress, angoscia. E lo fa in occasione dell' inaugurazione dell'anno accademico, il 69mo dell'università salentina.



"I continui episodi di violenza e violazione dei diritti umani alimentano l'industria della soppressione umana e la mancanza di distensione crea in noi solitudine e incertezza, che spesso ci portano all' autoisolamento e non di rado ad atti di autolesionismo - ha continuato la Presidente De Pascalis -.

Il contesto lavorativo sempre più precario spesso sfocia nello sfruttamento e le retoriche machiste riducono la donna a metà figura materna . Occorre rispondere ai giovani e dare dignità al lavoro, che deve diventare stabile. Abbiamo diritto alla salute mentale e anche sul protocollo sul counseling psicologico c'è ancora strada da fare ", ha concluso la rappresentante degli studenti salentini.