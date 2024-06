«Ti do quelle che non ti ha dato tuo padre»: queste secondo quanto emerso dalle testimonianze rese agli investigatori le parole che avrebbero fatto scoppiare il caos. Un incontro sulla complanare, l’omicidio - ripreso in diretta - di una donna di 47 anni, Irene Margherito, raggiunta alla testa da uno dei tre colpi di pistola sparati. La frase, stando a quanto riportato, l’avrebbe pronunciata il compagno della vittima, Franco Acquaviva, nei confronti del figlio della stessa prima dell’incontro sulla complanare con il ragazzo e con il cognato della donna, sposato peraltro con la sorella di Irene.

L'omicidio



Sulla dinamica del delitto sembrerebbero non esserci più dubbi: è stato filmato dalle telecamere di videosorveglianza dell’azienda che si trova proprio sul tragitto della Statale 7, la Brindisi - Mesagne, dove si sono verificati i fatti. I poliziotti della Squadra mobile di Brindisi sono in possesso tanto del video, quanto degli audio: si scorge un uomo, identificato poi come Adamo Sardella, 55 anni, il presunto killer, mentre sopraggiunge in auto insieme al figlio della vittima. Si sarebbe avvicinato alla Nissan Juke al cui sedile di guida c’era Acquaviva. Accanto Margherito. Tre i colpi sparati con una calibro 7.65 illegalmente detenuta: uno a tre metri di distanza, gli altri due esplosi all’interno dell’abitacolo e andati a vuoto. I tre bossoli sono stati ritrovati e sequestrati dalla Scientifica che adesso, su incarico del pm Paola Palumbo, li sottoporrà ad analisi dettagliate. Verrà anche eseguita una perizia balistica, accertamento tecnico irripetibile a cui potrà prendere parte anche il consulente della difesa di Sardella, sostenuta dall’avvocato Vito Epifani. L’indagato, che si trova in carcere, risponde di omicidio aggravato dai futili motivi. Anche il compagno della vittima è indagato, per il possesso di una katana utilizzata - come egli stesso dichiara - dopo il delitto per ferire il presunto assassino. Manca all’appello una mazza da baseball che è ritratta nei video.

All’origine dei fatti, anche su questo sembrano esserci pochi dubbi, una sorta di faida famigliare che andava avanti da anni. Trentacinque anni, sostiene Giuseppina nelle interviste concesse ai programmi Rai: è la sorella della vittima, con cui l’inimicizia sarebbe stata molto accentuata. I due figli dell’arrestato, anche loro ai microfoni delle trasmissioni televisive, difendono il padre, sostenendo che fosse esasperato da anni di contrasti.

Tutti sono stati sentiti dagli inquirenti, che continuano a raccogliere elementi su quanto accaduto. Per comprendere se il delitto, una sorta di regolamento di conti contestato senza la premeditazione, sia l’immediata conseguenza di provocazioni. Della furibonda lite a più voci che andava avanti da ore. E hanno parlato anche in tv. Dure parole di condanna degli atteggiamenti antecedenti ai fatti sono state espresse dalla sorella della vittima, che difende il marito in carcere. Stessa posizione, da parte dei due figli, un ragazzo e una ragazza: «Quando si fa perdere la calma a un buono - sostengono - può succedere di tutto». Acquaviva, il nuovo compagno della vittima, in lacrime, insiste sul proposito omicida della controparte: «Ha sparato all’impazzata, voleva ucciderci tutti e due», ha detto. Le versioni vanno riscontrate, incrociate, per comprendere esattamente ogni singolo ruolo nella vicenda. Per capire chi abbia fissato l’appuntamento e cosa sia stato detto e fatto prima dell’incontro. Sono stati sottoposti a sequestro i cellulari di tutte le persone coinvolte: dalle chat si spera di ottenere una ricostruzione chiara dei dissidi. Sardella, nell’interrogatorio di garanzia, ha detto di aver colpito la cognata per errore. A riprova, ci sarebbe il fatto che il foro di entrata dello sparo sia nella parte occipitale destra, sulla nuca. Quello di uscita, sulla tempia sinistra. Ma sarà l’autopsia a fugare ogni dubbio, anche sulla traiettoria del proiettile.