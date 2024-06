Incidente stradale sulla statale: un ferito grave

Grave incidente sulla strada statale 379 all'altezza di Carovigno in direzione sud dopo lo scontro tra un' auto ed una moto che ha preso fuoco. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e la polizia stradale di Brindisi. Al momento ci sarebbe un ferito in condizioni gravissime.

Non pochi i disagi alla viabilità: isolata l'area dell'incidente per le operazioni di soccorso e di rilievo del sinistro. E' momentaneamente chiusa la carreggiata della SS 379 “Egnazia e delle Terme di Torre Canne”, in direzione Brindisi, al km 30. Il traffico è temporaneamente deviato in complanare.