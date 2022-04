Incidente con l'automedica del 118, feriti medico, autista e infermiera

Un’automedica del 118 in servizio a Taranto è stata coinvolta questa mattina in un incidente stradale avvenuto in contrada Baronia, la zona industriale di Faggiano. Nell'incidente, stando alle prime informazioni, sono rimaste coinvolte altre due autovetture. Tre i feriti. Si tratta dell’intero equipaggio del mezzo di soccorso, medico, infermiera e autista. Quest’ultimo avrebbe avuto la peggio. Sul posto sono subito giunte altre ambulanze che hanno trasferito i feriti all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

APPROFONDIMENTI FOGGIA Incidente stradale sulla A16 a Candela: cade la gru trasportata dal... BARI Statale 16, ancora un incidente stradale: il secondo in poche ore. Un... BARI Maxitamponamento sulla Statale: 9 auto coinvolte e due feriti

Con la moto contro un lampione in città: Davide muore a 22 anni. La tragica fatalità: il mezzo era già in vendita

L'incidente

L'incidente stradale si è verificato questa mattina. L'automedica, infatti, era in servizio, quando per cause in corso di accertamento è rimasta coinvolta nel sinistro. La macchina del 118 si sarebbe scontrata con altre due vetture, mentre procedeva nella zona periferica della cittadina jonica. Nello scontro le auto sono rimaste gravemente danneggiate.

I soccorsi

Nello schianto sono rimaste ferite tre persone. Sono stati le stesse persone coinvolte nell'incidente a chiedere l'intervento dei soccorsi e sul posto sono arrivate altre ambulanze del 118. I feriti sono stati condotti al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, mentre altre due persone sono state medicate sul posto.

Incidente all'incrocio: schianto tra auto e furgoncino, paura per i due conducenti. Un ferito