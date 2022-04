Statale 16, ancora un incidente stradale: il secondo in poche ore. Un ferito

È il secondo incidente in poche ore sulla statale 16. Dopo il maxi tamponamento di questa mattina, nel pomeriggio due auto sono state coinvolte in un sinistro sulla statale 16 all'altezza di Polignano a Mare in direzione Brindisi.

Tamponamento multiplo in centro: coinvolte 6 auto. Automobilisti soccorsi dal 118

L'impatto tra le due auto ha provocato un ferito che è stato trasportato all'ospedale mentre la strada è stata chiusa e il traffico deviato all'uscita di Cozze/Conversano. Sul posto oltre ai medici del 118 anche le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Maxitamponamento sulla Statale: 9 auto coinvolte e due feriti