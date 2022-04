Maxitamponamento sulla Statale: 9 auto coinvolte e due feriti

Un maxitamponamento, sulla strada Statale 16, ha visto coinvolte, questa mattina, ben nove auto. Lo scontro, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato all’altezza dell’uscita Sant’Anna di Bari, in direzione nord.

Due i feriti

Non si registrano gravi conseguenze, due le persone ferite in modo non grave. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, due pattuglie della polizia di Stato a supporto, le squadre dell’Anas, e le ambulanze del 118. Chiuso per alcune ore il tratto di strada per permettere le operazioni di soccorso e sgombero.

