Paura all'incrocio: schianto tra auto e furgoncino nella prima mattinata in via Risorgimento a Racale.

L'incidente attorno alle 6.30. all'altezza dell'incrocio un'auto - un'Audi A2 guidata da una donna di 32 anni - e un furgoncino con a bordo un 66enne del posto, si sono schiantati e l'auto è andata poi a sbattere contro il muro di un'abitazione privata.

Un ferito in ospedale

Sono stati momenti di paura. Gli automobilisti di passaggio e i residenti hanno immediatamente allertato il 118, giunto con un'ambulanza dopo pochi minuti. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli per mettere in sicurezza l'arteria, visto che nello schianto una cassetta dell'Enel è andata distrutta. Ad avere la peggio la donna, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Gallipoli. Le sue condizioni non destano preoccupazione.