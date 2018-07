«Ti ammazzo». Nuove minacce al sindaco Salvemini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Minacce di morte al sindaco del capoluogo, Carlo Salvemini. Sabato scorso, un uomo si è avvicinato al primo cittadino, mentre si trovava con la famiglia e alcuni amici, assessori compresi, a Migames, la manifestazione sportiva organizzata da Adidas in piazza Libertini."A tie te cciu" gli ha detto, insistendo poi con altre minacce e senza farsi scrupolo della presenza di testimoni. Secondo le prime indiscrezioni, all'origine delle intimidazioni, ci sarebbe il mancato rinnovo di un permesso per la vendita ambulante.L'episodio - avvenuto sabato, nel cuore della città - è il secondo in pochi mesi, a interessare il primo cittadino, dopo un primo - distinto e non collegabile - verificatosi all'indomani delle polemiche per l'annunciato trasferimento del mercato di piazza Libertini a Settelacquare.