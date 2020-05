«Aglio contro il coronavirus»: i consigli di un ambulante diventano virali

Ultimo aggiornamento: 12:39

Lui una soluzione contro il contagio l'avrebbe pure trovata: l'aglio. E' questo il consiglio di un venditore ambulante che ha esposto sul proprio mezzo un'indicazione chiara per pubblicizzare i suoi prodotti: “L’aglio contro il coronavirus ”. Ora, si sa che gli spicchi o bulbilli sono ricchi di allicina, un antibiotico naturale. L'aglio inoltre è considerato anche battericida, vermicida e regolatore della pressione arteriosa. Ma certo non si immaginava che potesse avere anche funzione di contrasto o prevenzione contro il Covid-19.Senza trascurare l'effetto collaterale dell’alito cattivo che però, a ben guardare, potrebbe anche risultare efficace perlomeno per il distanziamento sociale, tenendo a distanza chiunque da colui che lo ingerisse. E forse a questo si riferiva l'ambulante di Ginosa, in provincia di Taranto : l'aglio può essere quindi più efficace delle mascherine ed è più facile da reperire. Quindi, un consiglio di nessun valore scientifico, ma astuto per il senso di marketing mostrato dal commerciante, capace anche di strappare un sorriso ai suoi clienti.