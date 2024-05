"Il condor" Adriano Galliani tra i vini del dream team della cantina Cordella

Adriano Galliani "il condor" è il nome dell'ultima etichetta che entra a far parte di "The Wine of The Champions", la produzione di vino ideata da Fabio Cordella, direttore sportivo e imprenditore che da tempo coinvolge volti noti del calcio, a livello mondiale. L'iniziativa riguarderà un vino rosso e un vino bianco, ovvero un negroamaro rosso Igp Salento e un Fiano Bianco Igp Puglia, che saranno contrassegnati con il nome Adriano Galliani, il Condor.

«Dopo tanti calciatori,- ha dichiarato Fabio Cordella - un nuovo top player, anzi, il presidente dei nostri campioni. Siamo felici e orgogliosi che Adriano Galliani abbia scelto di entrare a far parte della nostra famiglia. È uno dei dirigenti più vincenti della storia del calcio. Per noi è un grandissimo onore».

Tantissimi i calciatori famosi che hanno già aderito al progetto di Fabio Cordella Cantine - Viticoltori dal 1911, fra cui Ronaldinho, John Terry, Mascherano, Amauri, Roberto Carlos, Jankulowski, Materazzi, Frey, Diego Lugano, Marcio Amoroso, Ochoa, Chevanton, Barbas, Zamorano, Candela, Cafu, Sneijder, Julio Cesar, Kuranyi e Walter Zenga.

Un connubio vincente quello tra Adriano Galliani e The Wine of The Champions, anche in solidarietà: gli introiti spettanti ad Adriano Galliani da questa iniziativa saranno interamente devoluti in beneficenza a La Meridiana - Il Paese Ritrovato, il primo villaggio in Italia - a Monza - dedicato alla cura di persone affette dalla sindrome di Alzheimer. «Questa iniziativa mi diverte, il calcio è passione e lo è anche il vino - ha commentato Galliani. È bello coltivare le proprie passioni. Di campioni, grazie al Presidente Silvio Berlusconi, ne ho collezionati tanti nella mia carriera, prima al Milan e ora al Monza. Questa è una piacevole variazione sul tema».