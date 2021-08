Copertino, ambulante positivo al covid rifiuta le cure. Muore in ospedale dopo dieci giorni

Positivo al virus dal 2 agosto scorso, rifiuta le cure ospedaliere per fare rientro a casa ma a distanza 7 giorni si aggrava e dopo il secondo ricovero muore in ospedale.

Deceduto al “San Giuseppe da Copertino” per covid un ambulante senegalese di 48 anni, residente in città.

La storia dell'uomo



L’uomo risultato positivo al covid ad un primo tampone effettuato in ospedale nei giorni scorsi, visti i sintomi lievi pare avesse rifiutato le cure in ospedale preferendo la quarantena domiciliare in un’abitazione di Monteroni. Da qui quindi non si sarebbe dovuto muovere sino alla completa negativizzazione.

Questa notte invece i sanitari del 118, intervenuti in un’abitazione su via Dante a Copertino, hanno ritrovato il senegalese in gravi condizioni di salute e deciso il trasferimento con una barella di biocontenimento in ospedale, senza purtroppo riuscire a salvare la vita al 48enne deceduto poche ore dopo nel nosocomio per arresto cardiaco. Sul caso, comunicazione immediata è stata data ai carabinieri della locale tenenza e al Sisp del dipartimento di prevenzione dell’Asl Lecce che hanno posto in quarantena la compagna e i figli dell’uomo e attivato il tracciamento dei contatti per provare a ricostruire anche gli spostamenti effettuati dal 48enne negli ultimi giorni.