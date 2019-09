Ambulante entra nel ristorante minacciando i clienti con una pietra. Finisce a pugni

Tensione in un ristorante di santa Maria al Bagno, dove un giovane migrante, entrato in un ristorante del posto per vendere la sua merce, è stato allontanato dai clienti dei tavoli ed tornato poco dopo con una pietra in mano, minacciando di scagliarla contro qualcuno se non avessero acquistato qualcosa.

Il tutto è accaduto all'ora di pranzo, di fronte ai numerosi clienti del locale, allibbiti e preoccupati dall'atteggiamento del giovane. Uno dei presenti, seduto al tavolo con la sua famiglia, si è alzato dal suo posto per sferrare un pugno al ragazzo, che è corso fuori. Dell'accaduto sono stati avvisati i carabinieri, una pattuglia della stazione di Nardò è intervenuta poco dopo ma del ragazzo, che intanto era stato notato in terra con una ferita alla caviglia, non c'era già più alcuna traccia. © RIPRODUZIONE RISERVATA