Turista francese molestata a Lecce da un ambulante: indagini in corso

Una turista francese in vacanza a Lecce, sarebbe stata molestata in pieno giorno da un ambulante straniero mentre si trovava in una strada del borgo antico nei pressi del Convitto Palmieri.

Sulla vicenda ha avviato un'indagine la squadra mobile di Lecce che ha raccolto la denuncia della donna.

I fatti

L'episodio risale allo scorso 8 giugno. In soccorso della vittima due persone intervenute per mettere in fuga l'uomo dopo aver sentito le urla della donna.

Dal racconto sarebbe emerso che l'ambulante si sarebbe avvicinato alla donna con la scusa di mostrarle delle collane che aveva in mano per poi molestarla.

Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per identificare il presunto autore delle molestie.