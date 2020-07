Spari in centro: commerciante ambulante gambizzato durante una lite

FRANCAVILLA - Diverbio degenerato in sparatoria. Un ambulante di Francavilla Fontana, di 55 anni, è stato ferito ad una gamba da un colpo di pistola sparato da una persona in corso di identificazione. È successo attorno alle 13 a Francavilla Fontana nei pressi della chiesa dello Spirito Santo e dell'ex tribunale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, un ambulante di frutta del posto, era nei pressi del suo camioncino quando un uomo avrebbe estratto una pistola esplodendo un colpo che ha raggiunto il 55enne alla gamba destra. Immediatata la richiesta di soccorsi. Sul posto, 118,carabinieri e polizia locale. Il ferito è stato trasportato in ospedale, mentre sono state avviate le indagini atte a identificare il pistolero, fuggito a bordo di un'auto. Ultimo aggiornamento: 14:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA