Lecce, candidati sindaco a confronto: ​il video

Candidati sindaco a confronto sui futuro della città e sui programmi elettorali in vista delle amministrative dell'8 e 9 giugno a Lecce. L'appuntamento nelle sale del Rettorato, in piazzetta Tancredi a Lecce: sarà la sala convegni dell'Università del Salento a ospitare il primo "match" pubblico organizzato da Quotidiano tra i quattro aspiranti alla poltrona di Palazzo Carafa.

In quattro a confronto

A confronto Carlo Salvemini, sindaco uscente ricandidato alla testa della coalizione di centrosinistra, Adriana Poli Bortone, in campo con il centrodestra, Alberto Siculella, civico in campo con le liste "Mind" e "Aria" e Agostino Ciucci, medico del pronto soccorso di Lecce e in corsa per la guida di Palazzo Carafa con la lista "Diritti e civiltà per Lecce".

In campo 680 aspiranti consiglieri

Politica e pubblica amministrazione, programmi di governo e visione della città: questi i temi al centro del confronto che sarà moderato dai giornalisti di Quotidiano.

Dopo settimane di botta e risposta a distanza, dunque, i candidati ora si ritrovano faccia a faccia. A sostenerli gli oltre 680 aspiranti al Consiglio comunale, in campo con 22 liste. In tutto nove quelle allestite dalla coalizione progressista per Salvemini alle quali il centrodestra risponde con dieci elenchi a 32 nomi. E altre tre le liste per i due otsider, due per Siculella e una per Ciucci.