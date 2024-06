Elezioni Lecce, quattro sezioni in sospeso: verifiche sui voti. Tutto in stand-by e ipotesi ballottaggio. Cosa sta succedendo

Quattro sezioni da riconteggiare: 25, 26, 35 e 88. A Lecce si va verso il ballottaggio ma a quasi 24 ore dall'inizio dello spoglio è ancora tutto in bilico. Secondo i dati ufficiali del Viminale sono 98 su 102 le sezioni con numeri definitivi. Stando così le cose Adriana Poli Bortone è al 49,64%, mentre Carlo Salvemini al 47,00%. Una manciata di voti in più e Poli Bortone riuscirebbe a vincere senza neppure passare dal ballottaggio, che invece così ci sarebbe.

Dopo il caos di ieri, con i carabinieri intervenuti alla sede del Liceo Banzi, al momento sono in corso delle verifiche su quattro sezioni. Le schede sono al momento nell'ufficio circoscrizionale del Tribunale, mentre in Prefettura è in corso il comitato di ordine pubblico e sicurezza.

Le schede non saranno riconteggiate ma si procederà a un controllo sui verbali stilati dai presidenti. Il centrosinistra, però, sembra intenzionato a presentare ricorso per chiedere il riconteggio di tutte le schede.

Fondamentale anche capire i dati delle liste: al momento la coalizione di Adriana Poli Bortone sarebbe al di sopra del 50%, per quanto di soli tre centesimi percentuali. Vorrebbe dire avere il premio di maggioranza in consiglio già dopo il primo turno.