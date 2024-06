Chi possiede le parole, possiede il pensiero. Parte sempre dal controllo della lingua, delle sue sfumature lessicali e semantiche, una scrittura pensata che risulti pure semplice, raddensata sulla profondità dello sguardo e su una prospettiva larga e ficcante. Nel caso della poesia poi questa variabile, già necessaria, deve raddoppiare: si intensifica proporzionalmente allo spessore e al peso che ogni parola deve contenere per restituire senso e insieme ritmo ad una lirica. Che sia in italiano e, ancora di più, che sia essa in vernacolo.

La presentazione giovedì 13 a Lecce



È questo il caso della penna di Gabriella Vantaggio, autrice di cui sarà presentata la prima raccolta poetica "Parole mie" (edizioni Esperidi; 13 euro; 160 pagine) domani (13 giugno) alle 18.30 presso la Biblioteca Bernardini a Lecce. Dialogheranno con Gabriella, Valeria De Vitis, operatrice culturale, Gabriella Gnoni, direttrice onoraria della biblioteca "Gnoni" di Tuglie, e l'editore Claudio Martino.

La personalità letteraria

È riconoscibile qui una definita personalità letteraria sia nelle poesie in italiano che in quelle in vernacolo che, raccolte in questa silloge, offrono un quadro completo della lunga produzione poetica di questa autrice. "Sfido/ dietro la tua ironia transitiva/ le mie paure./ Geneticamente, spontaneamente./ È arma comune:/ la parte vivente di te./ Dissimulando/ scavalco insicurezze./ Sdrammatizzando/ neutralizzo l'insormontabile": scrive nei primi versi di "Ironia transitiva" dedicata al padre.



Gabriella Vantaggio sarà pure avvezza alla scrittura "da autodidatta" (come si legge nella biografia del risvolto di copertina), ma in realtà risulta disinvolta, ironica e densa come chi sa tenere in mano la penna con mestiere. L'autrice rivela tra i suoi versi il senso valoriale della memoria, la capacità di fermare le cose e di fermarsi lei stessa, affinché tutto ciò che conoscevamo non sfugga via. E lo fa con piglio intelligente e capacità narrativa, attingendo forse dai modi di un padre che conosce la terra e la sa trattare: allo stesso modo lei maneggia le parole che ben conosce. Intensa la lirica "Li Foggi" segnalata nella Presentazione dalla giornalista Valeria Blanco, figlia della poetessa, che scrive: questa poesia "ha il potere evocativo di far rivivere mio nonno, Tommasino, e con lui tutti i contadini le cui ombre si aggirano ancora nelle campagne oggi purtroppo abbandonate".

Testi e atmosfere



Aleggia qua e là in questi testi l'avvedutezza di ricreare atmosfere che la lingua dialettale porta già con sé, rendendole vivide. È così che ad esempio, riferendosi alla sapienza materna, Gabriella riesce a ricostruire il senso della custodia della quotidianità, ricordando sapori e, ad esempio, le ricette a cadenza settimanale in "Ci ferve cala". "Me visciu mauma e lu focalire/ quardu ddhru focu e me mintu a scrivire./ Timme nde ticu cu nu me riscordu,/ comu se mintane i ciciari a moddru?'/ Iddra me rite cu l'occhiu t'amore/ e me cunsegna nu libru a parole. Aprulu quando nu sai ci hai te fare/ quai nc'è la storia te lu cucinare:/ Te lunitìa se mangia pignata".



Si intuisce la dimestichezza con la lingua popolare di chi decide dove portare i suoi versi, dritti dritti, unita ad una cifra ben caratterizzata che racconta la personalità dell'autrice. Ricca di stimoli sulle modalità quotidiane che, gira e rigira, alla fine toccano tutti, Vantaggio se insiste da prospettive diverse su narrazioni e temi come la ricordanza, usi e volti del vecchio Salento, dall'altra punta alle qualità umane e digressioni della contemporaneità. Come si legge nella prefazione di Gabriella Gnoni questo libro "è uno scrigno da cui attingere pensieri, esperienze, vissuti, che diventano valori perenni, non negoziabili, e quindi Cultura!".