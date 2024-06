Voto su voto, scheda dopo scheda. Un pugno di preferenze a fare la differenza. E percentuali che per tutta la giornata hanno continuato ad oscillare appena sopra o di poco sotto la soglia critica del 50%, consegnando a fasi alterne la vittoria al primo turno alla candidata del centrodestra, Adriana Poli Bortone. Oppure rimandando al ballottaggio la sfida con il sindaco uscente di Lecce e ricandidato del centrosinistra, Carlo Salvemini. Uno stillicidio che dopo dieci ore di scrutinio estenuante, come mai era accaduto nella storia politica della città, non ha comunque restituito un esito certo. Alla mezzanotte di ieri, con oltre il 96% delle preferenze già certificate e circa 2mila schede da scrutinare, il verdetto non era ancora stato scritto: 49,92% per la senatrice e già sindaca di Lecce, poco sopra il 46% dei consensi per l’avversario. A fare da ago della bilancia saranno una manciata di voti. E in tardissima nottata l'ipotesi che la partita si possa essere già definita con un solo round. Si attende il ministero.

«È pazzesco. Ma cosa possiamo farci? Del resto, la politica è così e bisogna saperla affrontare», la senatrice ha provato a dissimulare con un sorriso la fatica di una giornata ad altissima tensione vissuta lontano dai riflettori. Poi intorno alle 23.30 ha raggiunto il suo comitato elettorale in via Braccio Martello, dove per tutta la giornata le operazioni di raccolta dei voti sono andate avanti a tamburo battente. Stessa attesa febbrile, nel comitato di viale Otranto per Salvemini, dove per tutta la giornata gli addetti ai lavori hanno raccolto numeri e preferenze e convertito in percentuali il consenso di una città divisa a metà.

Il campo largo non è bastato

Di certo, la proposta del centrosinistra leccese non ha pienamente convinto la città. A tirare la volata a Salvemini, in corsa per il terzo mandato dopo l’elezione del 2017 e del 2019, non è bastato il campo largo su cui avevano puntato il Partito Democratico e il centrosinistra dopo le primarie di novembre. E non ha fatto neppure la differenza il patto siglato tra con il Movimento 5 Stelle a marzo scorso. Le percentuali di consensi per il sindaco uscente durante tutta la giornata, tuttavia, sono oscillate tra il 46 e il 48%, attestandosi definitivamente sotto la soglia dei quattro punti percentuali intorno alle 23. Un risultato che il leader del centrosinistra ha commentato con un pizzico di ironia: «Puntiamo ad altre due settimane di campagna elettorale. Comunque, si farà ricorso al Var». Un messaggio cifrato dietro cui si cela la netta volontà del centrosinistra di procedere a una verifica accurata delle schede scrutinate.

Scrutini che hanno già restituito al centrodestra il 52% delle preferenze. Una percentuale che in caso di vittoria di Salvemini al ballottaggio, da qui a due settimane, consegnerebbero alla città un governo all’insegna dell’anatra zoppa. Ma tant’è. Per parte, sua Poli Bortone ha festeggiato un risultato che ha definito «storico». Ricompattare il centrodestra leccese, disintegrato dopo la batosta incassata alle amministrative del 2019 e spingere la coalizione a un passo dalla vittoria: lo scorso febbraio al tavolo nazionale del centrodestra la senatrice aveva ricevuto un doppio mandato. E in questi mesi attorno alla sua candidatura Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia avevano lavorato a ricostruire l’alleanza, allargando il perimetro ai centristi e ai movimenti civici di area. Ora, a seggi chiusi, si tratterà di capire se Poli potrà festeggiare la vittoria oppure rimettersi nuovamente in gioco al ballottaggio.

Di certo anche il centrodestra, come i progressisti, ha già annunciato la ferma volontà di ripassare i voti allo scanner. Per tutta la giornata di ieri, infatti, non sono mancate le tensioni ai seggi dove rappresentanti di lista di entrambi gli schieramenti si sono dati battaglia a suon di contestazioni e schede annullate. Alcune centinaia quelle depennate dal conteggio complessivo a scapito di entrambi gli schieramenti. A partire dalle 300 schede compilate gli elettori avrebbero scritto "Giorgia", facendo confusione con le Europee, e annullate al “Banzi” per le quali in serata è stato richiesto il riconteggio dei voti proprio per esaminare meglio. E sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno allontanato i rappresentanti di seggio nelle sezioni 35 e 85. Ma anche il presidente della sezione si sarebbe allontanato a causa di una emergenza personale. Un caos su cui entrambi i candidati ora puntano a fare chiarezza.

I due outsider

Nessuna contestazione all’orizzonte, invece, per Agostino Ciucci e Alberto Siculella. I due outsider hanno chiuso la partita elettorale che li vedeva in corsa per la poltrona di Palazzo Carafa rispettivamente con l’1,30% e l’1,70% dei consensi. Ciucci, dirigente medico del pronto soccorso di Lecce, era in campo con la lista “Diritti e dignità per Lecce”. Siculella era in corsa, invece, con le liste “Aria” e “Mind”. Proposte alternative ai due schieramenti che ora potrebbero fare la differenza al secondo turno. «Liberi tutti al ballottaggio», hanno già dichiarato nelle scorse ore i due esponenti civici. Ma la corsa agli apparentamenti potrebbe scattare già nelle prossime ore. Si vedrà.