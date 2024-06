Porto Selvaggio, ritrovato il bambino disperso nella pineta

«Scrivo questo post con il cuore colmo di pace e di gioia». È arrivata così, con un messaggio di don Riccardo Personè, la lieta notizia del ritrovamento del piccolo turista spagnolo. Il bambino di appena 4 anni, in vacanza, si era perso all'interno della pineta di Porto Selvaggio, (Nardò), nel primo pomeriggio di oggi, e dopo alcune ore di frenetiche ricerche è stato ritrovato da Manuell Emmanuel Vorfi, 35enne di origine Kosovaro ma da in Salento.

«Questa è una breve storia a lieto fine i cui protagonisti sono due: un adulto di 35 anni, Manuell Emmanuel Vorfi – che considero da anni oramai mio figlio – che ogni giorno si sforza di “ritornare” bambino seguendo l’insegnamento di Gesù; e un altro di 4 anni di nome Baltazar.

Manuell ha sulle sue spalle, sebbene ancora non tanto grande, tantissimo dolore e sofferenza per aver vissuto a 9 la guerra e i suoi terribili effetti nella sua patria, il Kosovo. Nelle ultime settimane - racconta il sacerdote - va in bici a Porto Selvaggio il pomeriggio, dopo aver fatto qualche piccolo lavoro al mattino, ma oggi, volendo partecipare alla processione di Sant'Antonio aveva pensato di non andare però poi s'è sentito come spinto ad andare dallo stesso Santo (così mi ha confidato) e pertanto è andato avvisando la mia mamma che non si sarebbe fermato per il pranzo. Appena arrivato ha sentito le urla disperate di un uomo e i pianti di una donna perché avevano smarrito il loro bambino e poi si sono susseguiti momenti davvero forti e drammatici; altre persone si sono unite a loro fino a quando poi la prefettura ha allertato i soccorsi e sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale e diversi volontari». Nel frattempo si era infatti attivati la macchina dei soccorsi della prefettura di Lecce e delle forze dell'ordine.

Il parroco ha quindi raccontato dei messaggi ricevuti e delle ricerche avviate, scandendone anche i tempi. «Alle 13:56 ricevo su WhatsApp il seguente suo messaggio: “Prega per un bambino che si è perso a Porto Selvaggio” e alle 14 mi telefona per dirmi di pregare Sant’Antonio, la Madonnina e Gesù che possano guidarlo a ritrovare il piccolo. Alle 14:22 mi invia la foto che potete vedere con lui sorridente e il piccolo Baltazar piangente ma già sereno. È straordinario come il "cucciolo d'uomo" avesse compreso che quell'uomo adulto, bambino come lui e con lui, lo avrebbe riportato di lì a poco tra le braccia dei suoi. Quando l’ha visto gli si è gettato al collo e piangendo e tremando lo ha abbracciato. È un bambino che non parla l’italiano ma che, come tutti i bambini specialmente, conosce l’unico vero linguaggio universale: quello dell’amore e dell’affetto. Ed è così che oggi due “bambini” senza conoscersi hanno scritto, benedetti dal Signore e protetti dal Santo di Padova, una pagina bella di umanità, fraternità, solidarietà, speranza, preghiera e alla fine grande gioia». Una gioia che don Personè ha quindi voluto condividere sui social, ringraziando anche il "suo" Manu. «Ancora una volta, mi fa comprendere quanto davvero basti poco, realmente un "granello di senape" per realizzare grandi cose come ci insegna la Vergine Maria nel Magnificat». Il piccolo ha così potuto riabbracciare i suoi familiari e lasciare alle spalle la brutta avventura.