G7, ultimi dettagli per la sicurezza. Protestano i sindacati: «Nave inadeguata»

Attraccata nel porto di Brindisi, lungo la banchina di Sant'Apollinare (sul Seno di Levante), l'ex nave da crociera Costa Magica, ribattezzata “Goddess of the Night”. Un vero hotel-galleggiante, noleggiato nei mesi scorsi dal Ministero dell'Interno: con i suoi 2.674 posti letto, assicurati in camere doppie, darà alloggio ai poliziotti preposti alla gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica del G7 e fino al 17 giugno. Tutti gli altri (5mila in tutto) prenderanno posto in hotel e B&B della zona. A bordo saranno serviti tre pasti, così articolati: colazione dalle 5 alle 9, pranzo dalle 11 alle 15 e cena dalle 17 alle 22. Inoltre, in caso di urgenza il servizio di ristorazione della nave provvederà alla preparazione di sacchetti. I sindacati, però, protestano: «Nave inadeguata»