Cosa significa il voto a Bari e Lecce: l'importanza dei legami profondi con le città

Capire la città, percepirne gli umori; sentire e ancor di più ascoltare le voci delle persone che la vivono, la popolano, la animano. Le loro esigenze, i loro bisogni. Trovare un punto di contatto, non di mediazione (per quanto operazione legittima, perché in fondo questa è la politica), tra i propri progetti di governo e le aspirazioni dei residenti, un po’ necessità e un po’ desideri, gli uni e gli altri scritti comunque sulla carne viva della gente. Non è semplice. Ma resta un impegno doveroso, imprescindibile. E su quello si verrà valutati e soppesati al momento del voto. Alla luce dei fatti, e al di fuori delle dietrologie, può essere questa la chiave per leggere i differenti risultati che nelle scorse ore hanno segnato lo spoglio delle schede elettorali per le Europee ma soprattutto per le Comunali, tanto a Bari quanto a Lecce.

L’effetto Decaro, intanto. Un successo personale, prima ancora che politico, capace di trascinare - con la forza dei consensi raccolti - il Partito Democratico al primo posto non solo a Bari e in Puglia, ma addirittura in tutta la circoscrizione Sud delle Europee, superando il primato conseguito nel resto del paese da Fratelli d’Italia. Un risultato che va ascritto a due fattori concomitanti. Il primo, la credibilità personale e gestionale del sindaco di Bari, lanciato verso Strasburgo dopo due mandati consecutivi alla guida della città.

Un riconoscimento intessuto tra buona amministrazione e contatto costante con le persone (appunto), per strada, sui social, nei luoghi pubblici, in tv, allo stadio. Il secondo, l’effetto amplificatore a suo vantaggio (di Decaro) innescato dalla manovra boomerang con cui il centrodestra ha pensato di incassare un successo a basso costo gridando allo scandalo e invocando lo scioglimento del consiglio comunale del capoluogo regionale per sospette infiltrazioni mafiose, a seguito delle arcinote inchieste giudiziarie. Un’operazione che alla luce dei fatti si è rivelata controproducente.

Un errore tattico e strategico – quello del centrodestra – in cui è incappato, del resto, anche il Movimento Cinque stelle, sbarcato col gran capo Giuseppe Conte a gettare all’aria il tavolo imbandito delle primarie nella corsa al dopo Decaro tra Leccese e Laforgia, pure qui al grido di legalità e discontinuità. La quantità di veleni e sospetti abbondantemente sparsi sulla città, con l’inevitabile grancassa mediatica nazionale prima che gli arresti in Liguria riequilibrassero le attenzioni, deve essere stata valutata come smisurata, ingiusta e infondata dagli elettori, che hanno tributato a Decaro un plebiscito: dei quasi 500mila voti incassati nella circoscrizione Sud, circa 60mila sono stati raccolti solo nel suo comune (e duecentomila in tutta l’area metropolitana barese). Primo a beneficiarne, lo stesso Leccese: capo di gabinetto di Decaro e destinato – salvo sorprese – a subentrargli. Sono cifre su cui ragionare quando si parla di legami con città e cittadini e, su un altro fronte, quando si pianificano strategie aggressive dirette a colpire l’avversario.

Diverso il discorso per Lecce. Un centrodestra capace di sedare le lotte intestine e ricompattarsi intorno alla senatrice Adriana Poli Bortone, dopo gli anni di fratture e divisioni che hanno condizionato le campagne elettorali degli ultimi lustri per Comune e Regione, ha messo all’angolo il sindaco uscente Carlo Salvemini. Il testa a testa fino a tarda ora, con prevalenza della sfidante, ha evidenziato, rispetto ai consensi ottenuti nei primi due mandati (quello d’esordio chiuso anzitempo per l’anatra zoppa), un arretramento del primo cittadino. Un risultato su cui deve aver inciso il rapporto con la città, divenuto nel tempo sempre più complesso: la gestione dei luoghi e degli spazi (dagli orari della movida alla viabilità cittadina ridisegnata intorno alle piste ciclabili, per dire) ha suscitato discussioni e frizioni. Non è facile amministrare fasi di transizione, men che meno quando la comunicazione risente di qualche difficoltà. Così le preferenze sono calate. E questo nonostante una gestione cauta delle difficoltà di bilancio e altri evidenti risultati, ultimo in ordine di tempo la Bandiera blu a San Cataldo che porta Lecce a riscoprire la sua dimensione di città (anche) di mare. Questa volta non è bastata, per chiudere la partita al primo turno, la conferma dei risultati dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci, un tempo enfant prodige del centrodestra leccese prima che i dissapori interni lo portassero dall’altra parte. Con le sue quattro liste ha ribadito il seguito di cui gode, un patrimonio di fiducia sempre decisivo per l’affermazione di Salvemini. Almeno fin qui.

Ora si volta pagina. Se i dati verranno confermati (a Lecce lo scrutinio ha subito uno stop nella notte), si aprirà la fase del ballottaggio. Si ricomincia da zero. Ognuno farà tesoro di quanto fin qui accaduto. Magari ripartendo proprio dai rapporti con la città, dai bisogni delle persone. Dalla capacità di ascoltare la gente. La partita si gioca – anche, molto – su questo.