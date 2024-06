Gli mancava la promozione in serie B, un vuoto che è riuscito a colmare domenica scorsa vincendo i play off di serie C alla guida della Carrarese.

Antonio Calabro, salentino di Melendugno, alla soglia dei 48 anni, che festeggerà in ritiro il prossimo 10 agosto, ha arricchito il suo personale palmarès con un altro successo, l’ennesimo di una carriera fin qui ricca di soddisfazioni ottenute nel corso degli anni alla guida di Gallipoli, Virtus Francavilla e Viterbese.

«Io comunque rimango con i piedi ben saldi per terra - racconta al telefono mister Calabro mentre si accinge a preparare i bagagli in vista dell’imminente ritorno nel Salento per le meritate vacanze -. So bene che nella vita non si finisce mai di imparare: raggiunto un obiettivo è necessario mettersi subito al lavoro per cercare di fare ancora meglio. Certo, i complimenti fanno sempre piacere, in questi giorni ne ho ricevuti davvero tanti. Due, in particolare, sono stati tra i più graditi».

Quali?

«Il primo del presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani; mi ha scritto un bellissimo messaggio che mi ha reso orgoglioso. E poi quelli del mio maestro Pantaleo Corvino, sempre prodigo di consigli nei miei confronti. Non nascondo che c’è sempre molto di Corvino nei miei successi».

Come ha fatto a riportare la Carrarese in serie B dopo un’attesa lunga 76 anni?

«Vincere non è mai semplice, questo vale a tutti i livelli e in tutte le categorie. Ricordo che ai primi di gennaio mi ritrovavo spesso seduto sul divano di casa a masticare amaro, in attesa di ricevere la telefonata giusta. Perché di telefonate da ottobre in poi ne ho ricevute tante però non è mai scoccata la scintilla. È successo fortunatamente il 17 gennaio quando: ho subito capito che con la Carrarese avrei potuto fare bene».

C’è un aneddoto che i calciatori hanno svelato in questi giorni: lo vuole raccontare?

«Dopo due giorni dal mio arrivo a Carrara siamo andati subito in campo per giocare la prima partita ufficiale ed è andata bene. Nella gara successiva ci aspettava un compito difficile contro la seconda in classifica, la Torres. Nel bel mezzo della settimana sono entrato nello spogliatoio e tra l’incredulità dei ragazzi ho pronunciato una frase ad effetto e che però sentivo: “dai ragazzi, diamoci da fare perché sono certo che saremo promossi in serie B”. Mi sono sbilanciato fino a quel punto per diverse ragioni. Intanto, la società mi aveva ingaggiato convinta che quel gruppo, che al momento del mio arrivo era al quinto posto in classifica, potesse dare di più, i dirigenti erano certi che ci fossero delle potenzialità rimaste inespresse. Dopodiché ho visto nei ragazzi una grande disponibilità nei miei confronti. Tra noi c’è stata subito empatia. A quel punto, ho ritenuto ci fossero tutti gli ingredienti per fare bene e il rettangolo verde, alla fine, ci ha dato ragione».

Ha chiuso la stagione regolare al terzo posto in classifica: come ha cambiato in corsa la Carrarese?

«Mi sono buttato a capofitto in questa nuova tappa della mia carriera. Ho deciso di mettere in campo un attaccante in più dopodiché ho chiesto ai ragazzi di andare a prendere gli avversari nei pressi della loro area di rigore. I risultati positivi sono arrivati subito e ci hanno dato la consapevolezza della nostra forza. La squadra aveva solo bisogno di credere di più nei propri mezzi».

La società le aveva chiesto anche altro: ad esempio, attaccate di più e segnare di più...

«È vero, direi che ci siamo riusciti. Nelle prime 21 giornate la Carrarese aveva realizzato 21 reti, nelle successive 17 sotto la mia gestione abbiamo fatto 38 reti. Senza tener conto poi dello straordinario cammino che la squadra è riuscita a fare nei play off che, a detta di tutti, sono un campionato a parte».

Mister, dopo questo grande successo ha voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa?

«Per niente, non fa parte del mio modo di vivere il calcio. In questo sport si vince e si perde sempre tutti insieme, società, staff, calciatori e tifosi. Meriti e demeriti sono da distribuire in maniera equa. Vado avanti per la mia strada con umiltà cercando di migliorare giorno dopo giorno».

Le è dispiaciuto vedere la Virtus Francavilla tornare nei dilettanti dopo tanti anni di professionismo?

«Tantissimo, mi creda. Sento ancora il presidente Magrì, con lui ho conservato un buon rapporto. Anche se devo ammettere che è stato un errore da parte mia tornare ad allenare la Virtus a distanza di tanti anni dal doppio salto dall’Eccellenza in serie C. Sì, non avrei dovuto accettare perché tornando nella Città degli Imperiali ho trovato ben poco di tutto ciò che avevo lasciato. Tanto è vero che in conferenza stampa feci un’affermazione forte: “Uno dei miei primi obiettivi è quello di ripristinare la mia vecchia Virtus Francavilla, in campo e fuori dal campo”. Da parte mia ho fatto di tutto per cercare di salvare la baracca e a distanza di poco tempo Calabro vince il campionato di C con la Carrarese e Patierno realizza 20 gol in C con l’Avellino significa che nella Virtus c’erano problemi che qualcuno evidentemente non ha visto. In tutto questo resta il grande dispiacere per la retrocessione in serie D. Colgo l’occasione per augurare alla Virtus Francavilla di conquistare al più presto la serie C».

Lei nel frattempo resterà alla guida della Carrarese in serie B?

«Sì, ho altri due anni di contratto e dopo aver contribuito alla promozione in serie B adesso voglio sfruttare al massimo questa grande occasione. In passato ho allenato una sola volta nel campionato cadetto ed ho conquistato una salvezza tranquilla con il Carpi. Non ho ancora affrontato l’argomento con la società ma è chiaro che la serie B è un campionato molto difficile, bisognerà attrezzarsi per raggiungere l’obiettivo. I consigli di Corvino? Può stare tranquillo, il direttore, la camicia è già pronta». E chiude con una risata. Pantaleo capirà.