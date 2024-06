Assalto con il bastone in caserma per impedire alla moglie di denunciarlo: arrestato. Due militari feriti

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e danneggiamento: con queste ipotesi di reato un 46enne, originario del Burkina Faso, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri a Soleto (Lecce).

Ieri notte la moglie dell'uomo, una donna di 30 anni, sua connazionale, in seguito all'ennesimo litigio avuto con il marito scaturito da futili motivi, stanca delle continue vessazioni a cui era da tempo costretta a sottostare, si è recata dai carabinieri per denunciarlo. Appresa la notizia circa le intenzioni della moglie, l'uomo ha raggiunto la caserma e ha continuato ad inveire nei confronti della donna. Poi ha afferrato un bastone e ha iniziato a colpire il cancello di ingresso della stazione carabinieri, danneggiandolo. Successivamente, si è scaraventato contro i militari.

Feriti due carabinieri

Due di essi hanno riportato lesioni personali, tanto da dover ricorrere alle cure del 118.

L'uomo è stato infine bloccato e condotto in carcere. La 30enne, che ha lamentato di essere vittima da anni di maltrattamenti e aggressioni, è stata messa in contatto con un centro antiviolenza della zona e insieme ai due figli minorenni, è stata condotta in una struttura protetta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.