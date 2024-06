Lecce, malore per il candidato Ciucci: ricoverato d'urgenza in ospedale

Malore improvviso nel primo pomeriggio di oggi per Agostino Ciucci, candidato sindaco alle ultime amministrative a Lecce con la lista "Diritti e Civiltà per Lecce". Soccorso d'urgenza in casa il medico leccese è stato ricoverato nel reparto di neurologia dell'ospedale "Vito Fazzi".

Secondo quanto ricostruito il professionista, medico del pronto soccorso del nosocomio leccese, la notte scorsa ha svolto il suo turno di servizio in ospedale. Questo pomeriggio mentre era nella propria abitazione ha accusato il malore improvviso che ha richiesto l'intervento dei sanitari del 118. Soccorso e trasferito in ospedale, Ciucci, è ricoverato nel reparto di neurologia per gli accertamenti del caso. Il suo quadro clinico non sarebbe grave, ma il suo quadro clinico resta monitorato dai medici del presidio.