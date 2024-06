Un pomo in argento per i capi delegazione che prenderanno parte al G7 in Puglia. E' uno dei doni realizzati dall'azienda Solara Argenti che ha trasformato la Puglia in un gioiello, da indossare. I 48 fortunati capi delegazione infatti riceveranno un pomo che secondo la tradizione ha un significato beneaugurale, insomma un oggetto portafortuna che, alla fine dei giorni del summit, volerà verso i diversi paesi di provenienza delle delegazioni ospiti del G7 che si terrà tra Brindisi e Fasano dal 13 al 15 giugno.

APPROFONDIMENTI BRINDISI G7 in Puglia, a Capi di Stato e di Governo regali della maison Talarico. Ecco quali

La scelta

«Orgogliosi che i nostri gioielli siano stati scelti come doni istituzionali» per il G7. Così, attraverso i propri canali social, Solara Argenti, azienda di argenteria nata in Puglia nel 1987, il cui desiderio è sempre stato quello di accompagnare i clienti nei momenti più belli. «Creiamo gioielli in argento - spiega l'azienda - ispirati alla nostra tradizione, alle bellezze della nostra terra. La Puglia».

L'azienda ha partecipato al bando, pubblicato nelle scorse settimane, destinato alle imprese pugliesi che avevano voglia di offrire alle nutrite delegazioni dei Sette Paesi servizi innovativi e doni identitari. Ed è così che Solara Argenti è stata scelta. Da qui è iniziato un lungo confronto con lo staff della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «Ci è arrivato un manuale di oltre 50 pagine con le indicazioni da seguire per la realizzazione dei doni», ha spiegato Riccardo Laudisa dell'azienda Solara. Un'impresa famigliare, come ama definirla lui stesso, di creators con alle spalle 37 anni di storia e che circa una decina di anni fa ha deciso di reinventarsi e trasformare la Puglia in un vero e proprio gioiello.

Un'esperienza quella del G7 che Laudisa definisce «ironica, divertente, entusiasmante», basti pensare che per tradurre in inglese il significato del pomo ci sono voluti ben tre passaggi compreso il passaggio dei traduttori ufficiali della presidenza del Consiglio.

Ma tant'è. I 48 pomi sono già stati consegnati sabato scorso, pronti per finire tra le mani delle delegazioni ospitate a Borgo Egnazia.