Fratelli d’Italia primo partito della coalizione di centrodestra. Il Pd traina l’alleanza di centrosinistra e, in termini assoluti, diventa il primo partito della città. Anche alle amministrative di Lecce si replica lo schema delle Europee che in Italia ha visto FdI confermarsi primo partito d’Italia con più del 28% e nel capoluogo crescere di oltre due punti percentuali rispetto al 2019 con il 9,43% delle preferenze intorno alle 23 di ieri. Seconda piazza alle Europee per il Partito democratico che, alle prime elezioni della segreteria di Elly Schlein, ha ottenuto il 24%. Ma nel capoluogo salentino i Dem sbaragliano ogni “concorrenza”, arrivando a toccare quota12,20% alla stessa ora. Al secondo posto nelle rispettive coalizioni le liste di riferimento dei candidati sindaco: Io Sud per Adriana Poli Bortone che ieri si è attestata a quota a 8,50% e Lecce Città Pubblica per Carlo Salvemini che alla stessa ora era a quota 7,80%. Sul fronte dei partiti, in calo la Lega che non aggancia soglia del 3% dei consensi e si attesta al penultimo posto della coalizione con il 2,40% (nel 2019 aveva chiuso la partita delle amministrative con 4.4% delle preferenze). Percentuale analoga a sinistra per il Movimento 5 Stelle che cinque anni si era presentato alla urne in solitaria con Arturo Baglivo candidato sindaco chiudendo la partita con il 5,1% dei voti. Questa volta, però, il patto giallorosso siglato con il centrosinistra a sostegno di Salvemini non ha spinto i Cinquestelle oltre la soglia del 2,40%.

Dunque, il civismo. Quello di destra che ha visto Prima Lecce, lista di riferimento del senatore della Lega Roberto Marti, crescere di oltre due punti percentuali rispetto al 2019 e salire a quota 7,40%. A sinistra, invece, il poker di liste dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci che nel 2019 erano state determinanti per la vittoria di Salvemini, ieri ha sfiorato la soglia del 24%. Ma se Coscienza replica la performance del 2019 e si attesta a quota 7% a perdere ben quattro punti percentuali è Noi per Lecce. Poco sopra la soglia del 5,3%, invece, la nuova civica Avanti Lecce mentre Sveglia conferma la performance di cinque anni fa.

E ancora, se a destra i centristi con Puglia Popolare hanno sfiorato il 6% delle preferenze, il Movimento Regione Salento del consigliere regionale, Paolo Pagliaro è andato oltre la soglia del 5%. Segue a breve distanza Forza Italia del coordinatore provinciale, Paride Mazzotta 4,90% e le altre civiche di area. Sul fronte della coalizione progressista, invece, forbice tra il 2% e il 3% per Lecce Città Giusta, la lista che teneva insieme Sinistra Italia, Verdi, Socialisti e Progetto Civitas e i Riformisti per Salvemini, civica di riferimento dell’assessore regionale Sebastiano Leo. Sin qui partiti e movimenti. Dunque i voti dei singoli candidati. E il primato tra gli eletti che va all’assessore comunale uscente del Pd, Paolo Foresio con oltre 1.200 preferenze. Intorno a quota mille voti il vicesindaco uscente dei Democratici, Sergio Signore. Terza migliore performance di lista per Antonio Rotundo mentre la new entry, Loredana Di Cuonzo ha superato la soglia dei 300 voti.

La fascia di mister preferenze per i conservatori va, invece, all’ex consigliere di FdI e candidato nella lista di Udc-Puglia Popolare, Andrea Guido che vola a quota oltre quota mille voti. Tra le migliori performance del centrodestra Roberto Giordano Anguilla per Fratelli d’Italia, Severo Martini per la Lega, il consigliere uscente di Io Sud, Gianpaolo Scorrano. E ancora, per Prima Lecce Bernardo Monticelli Cuggiò. Buona anche la prestazione della new entry Giancarlo Capoccia, primo nella lista del Movimento Regione Salento mentre per Forza Italia fa un buon risultato il consigliere comunale uscente, Luciano Battista.