Droga, denaro e un’agenda con nomi dei "clienti": un arresto

In arresto un 43enne di Lecce, E.G., già sottoposto agli arresti domiciliari e con precedenti di polizia specifici in materia di stupefacenti, trovato dagli agenti di polizia in possesso in casa di ben 42,10 grammi di cocaina, più 4,80 di marijuana, materiale per il confezionamento delle dosi, soldi in contanti e diversi appunti, probabilmente riferibili alla “clientela”. I poliziotti, dopo aver citofonato presso l’abitazione eletta a domicilio dall’uomo, hanno dovuto attendere l'apertura. In casa erano presenti anche la madre e la nipote.

Gli agenti entrati nella camera da letto dell'uomo, avvertendo uno strano odore, hanno individuato della marijuana e su un mobile adiacente alla finestra, che affacciava sulla strada, hanno visto anche un involucro di cellophane trasparente contenente della sostanza in polvere di colore bianco probabile sostanza stupefacente del tipo “cocaina” del peso di circa 6 grammi; vario materiale atto al confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione digitale. Inoltre sullo stesso mobile era presente un'agenda con degli appunti riportanti dei nomi e nomignoli a cui erano riferite delle cifre di denaro, probabili promemoria dell'attività di spaccio e una somma in contanti di 445 euro, probabile provento di spaccio. Un ulteriore involucro è stato poi scovato dai poliziotti nella biancheria intima dell'uomo, contenente della sostanza in polvere bianca, probabile stupefacente di tipo “cocaina” per un peso complessivo di circa 36 grammi.

Tutto il materiale rinvenuto è stato quindi sequestrato, mentre il denaro è stato restituito alla madre del presunto proprietario.

Il 43enne è stato arrestato e trasferito nel carcere leccese di Borgo San Nicola.