Salento, incidente sulla statale: auto finisce contro un muretto a secco

Tanta paura ma nessun ferito nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio a poche decine di metri dall'incrocio Lucugnano-Tricase-Specchia sulla statale 275.

La dinamica

L'impatto a causa di un sorpasso azzardato. Le due auto, una Ford fuoristrada e una Ford Fiesta procedevano sulla strada che da Tricase conduce verso Lucugnano quando la il fuoristrada, condotto da un 40enne di Lucugnano, ha rallentato per svoltare a destra. La Fiesta, condotta da un uomo di Specchia, che sopraggiungeva ha superato da destra il fuoristrada, probabilmente senza accorgersi della freccia.

Il conducente della Fiesta ha quindi tamponato il fuoristrada, nei pressi di un semaforo all'ingresso della piccola frazione di Tricase, andando a terminare la corsa contro un muretto a secco di una campagna privata che si trova lungo la statale.

Non si sono registrati feriti, ma tanta paura per il conducente della Fiesta che è finito sul muretto. Sul posto i carabinieri per i rilievi.