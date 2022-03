Sbanda con l'auto e finisce nelle campagne: soccorsa dai passanti

Sbanda alla guida dell'auto e poi finisce la sua corsa nelle campagne. Un incidente è avvenuto questo pomeriggio, intorno alle 14.30, sulla provinciale 79 in contrada Masseriola a Brindisi . Ad allertare i vigili del fuoco alcuni automobilisti che nell'attesa dei soccorsi hanno cercato di dare il proprio contributo stando vicino alla conducente del mezzo.

Lo schianto

L'incidente stradale si è verificato in contrada Masseriola sulla strada che collega Brindisi a Tuturano. L'auto, una Ford Fiesta, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale, improvvisamente ha sbandato e prima di finire fuori strada ha divelto la copertura di un pozzo che raccoglie le acque piovane. Sul posto anche una ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare la donna in ospedale. Nel frattempo i vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza l'autovettura hanno provveduto a bonificare la zona e con l'ausilio di una gru hanno ricoperto il pozzo.