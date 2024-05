Ci sarà una sala operativa speciale, realizzata e dedicata esclusivamente al G7. Servirà a guidare e dare istruzioni ai 7842 uomini - fra agenti di Polizia e militari - che raggiungeranno e saranno dislocati in tutta la Puglia per rafforzare la sicurezza durante il vertice internazionale. Saranno presenti in tutti i luoghi frequentati dai leader mondiali: dalla cena di gala prevista al Castello Svevo di Brindisi il prossimo 13 giugno alle strade-itinerario che percorreranno i capi di Stato e di governo dei sette Stati membri una volta lasciato l'aeroporto dal Salento o per raggiungere Borgo Egnazia.

Segnali radio bloccati

Le misure di sicurezza riguarderanno anche la “schermatura” dei segnali, comunemente nota come “jamming” o disturbo di segnale. Una tecnica utilizzata per bloccare o interferire con la trasmissione di segnali radio. L'applicazione interferisce anche con l’uso dei telefoni cellulari in aree sensibili come quelle del G7 ed è già operativa nell’area di Savelletri dove alcuni residenti e persone di passaggio hanno notato uno scarso quando non inesistente segnale sul telefono. Particolarmente interessata alla schermatura è l’area di Borgo Egnazia, che per qualche giorno sarà la dimora del presidente americano Joe Biden, del nostro primo ministro Giorgia Meloni, del primo ministro canadese Justin Trudeau, del primo ministro britannico Rishi Sunak, del cancelliere tedesco Olaf Scholz, del primo ministro giapponese Fumio Kishida e del presidente francese Emmanuel Macron.

La sala operativa speciale

Le mansioni speciali che saranno affidate alla sala operative del G7 sono state decise nel corso del Forum Intergovernativo che in questi giorni è stato organizzato presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza di Roma e presieduto dal prefetto Sergio Bracco, capo della Segreteria. La Polizia di Stato metterà a disposizione 2.585 agenti, 740 dei quali dei reparti mobili. Il resto dei 7842 uomini saranno invece scelti fra gli altri corpi e dovranno coprire tutti i profili organizzativi e logistici dei servizi relativi al vertice che si svolgerà in Puglia tra il 13 e il 15 giugno 2024. Sarà prevista la presenza di personale specializzato come artificieri, cinofili, tiratori scelti, sommozzatori, operatori abilitati alla guida di acqua scooter e di elicotteristi.

I 7.842 uomini saranno così alloggiati: poco più di 5mila ricorreranno a strutture alberghiere, mentre gli altri 2.570 prenderanno invece posto a bordo della nave da crociera Costa Magica che rimarrà ormeggiata nel porto di Brindisi dal 9 al 17 giugno e offrirà i servizi di ristorazione proporzionati alla capacità alloggiativa e alle esigenze del servizio.

Toccherà alla Questura di Brindisi provvedere ai rifornimenti d’acqua e l’installazione di servizi igienici chimici e gazebo in numero adeguato. Sono previsti nei punti di maggior concentramento presidi sanitari con l’impiego di 36 sanitari, di cui 14 medici e un ambulanza H/24 a disposizione degli ospiti della nave crociera, con medico a bordo, e un presidio medico 8/20 presso l’Ufficio Sanitario di Brindisi.

Su quanto emerso nel corso del Forum Intergovernativo, le sigle sindacali della polizia hanno poi insistito affinché si preveda una cabina di regia sindacale diretta tra Segreterie Nazionali e l’Amministrazione centrale al fine di porre rimedio, nell’immediatezza e in maniera risoluta, a tutte le questioni che verosimilmente potrebbero sorgere nel corso dei servizi, evitando di aggravare ulteriormente il vertice della Questura brindisina già sottoposta ad un rilevante carico di tensione delle più disparate e imprevedibili questioni che potrebbero emergere in quei giorni.

