Droga e soldi in casa: giovane finisce ai domiciliari

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 23enne salentino che ieri è stato arrestato in flagranza di reato, a Lecce, dai Carabinieri della locale Sezione Operativa. Il giovane è finito ai domiciliari.

I militari nel corso di uno specifico servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo del giovane che stava fumando una

sigaretta artigianale meglio conosciuta come “spinello”. Le operazioni di polizia sono state estese anche all’appartamento del giovane, dove all’interno della camera da letto, in dei sacchetti di plastica sono stati rinvenuti circa 380 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “marijuana”, circa 100 grammi di altra sostanza presumibilmente del tipo “hashish”, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. In un borsello in pelle, invece, è stata rinvenuta la somma di quasi 3000 euro in banconote di vario taglio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle operazioni di rito, il giovane è stato arrestato e, come disposto dal Pm

di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto agli arresti domiciliari.