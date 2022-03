Lecce, incidente stradale nella notte: grave un 26enne

Schianto nella notte sulla strada interna che collega il centro commerciale Mongolfiera di Surbo con Lecce. Un ragazzo di 26 anni, di Copertino, è stato condotto in codice rosso nell'ospedale Vito Fazzi da un'ambulanza del 118. Il ragazzo è ricoverato in Neurochirurgia con trauma cranico. E' in prognosi riservata.

In curva

L'incidente è avvenuto attorno alle 4.30 mentre l'auto con a bordo cinque ragazzi di rientro a casa dalla movida salentina, si è schiantata all'altezza della curva del sottopasso sul retro del mega store Brico Center.

Le cause

L'incidente è stato rilevato dai poliziotti municipali di Lecce della sezione Pronto intervento per ricostruire la dinamica e capire se sia stato causato dall'eccesso di velocità o dalla scarsa lucidità del conducente per effetto - da verificare - di abuso di alcol o di stupefacenti.