Schianto in moto a Bari e un 60enne finisce in prognosi riservata. L'uomo è ricoverato al Policlinico di Bari. L'incidente è accaduto in via Caldarola, nel quartiere Japigia, all'altezza di via Toscanini. La moto, dopo la caduta, ha preso fuoco. Sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e la Polizia locale. L'uomo è stato trasportato con codice rosso in ospedale.

Notizia in aggiornamento